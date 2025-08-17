אירועי יום המחאה: המשטרה עצרה 25 מפגינים, בעיקר בתל אביב וחיפה בגין הפרת הסדר הציבורי ופגיעה בחופש התנועה. נתיבי איילון נפתחו לתנועה

יום המחאות ברחבי הארץ מתלהט ויחד עם המחאות המשטרה מתחילה לבצע מעצרים. באיזור תל אביב המשטרה עצרה 11 מפגינים ובאיזור חיפה עשרה נוספים, וסך הכל נעצרו עד כה 25 מפגינים.

מדוברות המשטרה נמסר כי משטרת ישראל ממשיכה במאמצים לשמירה על הסדר הציבורי ופועלת להכוונות התנועה לצירים חלופיים בעקבות הפגנה בלתי חוקית וחסימות צירים של מפירי סדר- המשטרה עצרה 11 מפגינים בתחומי מחוז ת”א בעקבות הפרות סדר.

תיעודים מההפגנות היום

במסגרת הפגנות בלתי חוקיות שמתקיימות ברחבי מחוז ת”א, נחסמו נתיבי איילון במספר מוקדים לסירוגין, ע”י מפירי סדר שלא נשמעו להוראות השוטרים, תוך שהם מסכנים את משתמשי הדרך, במקביל נחסם רחוב בגין בת”א, המשטרה פעלה מול מפירי הסדר והחלה לפנות אותם מהציר.

בשלב זה המשטרה עצרה 11 מפגינים שהפרו את הסדר הציבורי ופגעו באופן משמעותי בחופש התנועה.

כעת המשטרה נמצאת בכוחות מתוגברים במוקדי החסימות ומפנה את המפגינים מהצירים, נתיבי איילון נפתחו לתנועה וכלל צירי התנועה שנחסמו בתחומי מחוז ת”א.

בחיפה: 10 עצורים בהפגנה לא חוקית

בנוסף כאמור גם באיזור חיפה המשטרה עצרה עשרה מפגינים שהפרו את הסדר הציבורי.

מדוברות המשטרה במחוז חוף נמסר כי המשטרה עצרה 10 מפירי סדר שלא נשמעו להנחיות השוטרים שכרזו להם מספר פעמים לאחר שהניפו שלטים וקראו קריאות בגנות ישראל ופעולותיה במלחמה בעזה אשר עלולות להפר את שלום הציבור.

במהלך מחאה בלתי חוקית המתקיימת בחיפה, שוטרי מחוז חוף מתחנת חיפה עצרו 10 מפירי סדר אשר לא נשמעו לקריאות השוטרים, הניפו שלטים וקריאות נגד פעולות ישראל במלחמה בעזה והתעלמו מהנחיות המשטרה במקום.

לסיום, משטרת ישראל מדגישה כי היא רואה בזכות המחאה כאבן יסוד במדינה דמוקרטית ומאפשרת מחאות כל עוד הן מתקיימות במסגרת החוק, יחד עם זאת המשטרה לא תאפשר הפרות סדר מכל סוג או פגיעה בחופש התנועה וכל התנהגות העלולה לסכן את שלומו של הציבור.