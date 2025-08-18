בשורה להורים. בית הדין לעבודה הודיע היום לרן ארז וארגון המורים כי סכסוך העבודה שהכריז לפני שנה אינו בתוקף, וסכסוך העבודה הנוכחי, דורש בירור פנימי. המשמעות: השביתה ב-1 בספטמבר לא תהיה חוקית

בית הדין לעבודה מוציא כרטיס צהוב ליו”ר ארגון המורים רן ארז ומחליט כי סכסוך העבודה שהכריז אינו קביל. בית הדין קיבל למעשה את עמדת המדינה ומשרד האוצר וקבע כי חילוקי דעות יש לברר במסגרת ההסכמים או בבית הדין – ולא באמצעות נקיטת צעדים ארגוניים.

ארגון המורים הכריז בינואר 25′ סכסוך עבודה (הליך המקדים הכרזה על שביתה) והודיע על כוונתו לנקוט בעיצומים, וזאת זמן קצר לאחר חתימת ההסכם בתחילת שנת הלימודים בספטמבר 24′ בו חתם כי לא ינקוט בעיצומים במשך 4 שנים.

בעקבות פניית המדינה לבית הדין לעבודה, פסקו הדיינים כי הכרזת סכסוך העבודה בינואר אינה בתוקף ולכן יש להכריז על סכסוך עבודה חדש. עם זאת בית הדין הפציר בארז לקיים את ההסכמים שחתם, וקבע כי כל מחלוקת יש לברר בערוצים המוסכמים ולא בצעדים חד־צדדיים.

למרות ההבהרות, שב ארז והודיע רק בסוף השבוע האחרון על פרסום סכסוך עבודה נוסף – מהלך המשקף שוב התנהלות כוחנית ולא אחראית, תוך שימוש בציבור התלמידים כאמצעי לחץ, בניגוד להתחייבויותיו ובניגוד לפסיקת בית הדין.

המשך פרסום סכסוכי עבודה ואיומים בעיצומים מצד ארז גורמים לפגיעה ישירה במורים, במשק ובמערכת החינוך, ובעיקר – בתלמידי התיכונים.

מארגון המורים נמסר בתגובה: “בהודעת הטעיה מכוונת שהפיץ משרד האוצר הבוקר נכתב שביהד הארצי לעבודה קבע כי “אין מקום לעיצומים” וכי “מחלוקות יש לברר במנגנונים הקבועים בהסכמים”

המדובר בנסיון מביך לספין על מנת להסתיר מהציבור שמשרד האוצר הפסיד בעתירה שהגיש נגד ארגון המורים בפברואר 2025, כאשר בפסהד מאתמול קבע ביהד הארצי כי לא יוציא צו קבוע כנגד ארגון המורים כפ שהמדינה ביקשה.

על מנת לכסות על ההפסד המוצדק בהליך, מנסה משרד האוצר להטעות במכוון את הציבור בפרסום שקר, כאשר ביה”ד הארצי לעבודה לא קבע דבר וחצי דבר בפסהד מאתמול, שניתן בהליך אחר שהוגש כאמור עוד בתחילת השנה, בקשר לסכסוך עבודה אחר והסטורי מינואר 25!, על סכסוך העבודה החדש או על צעדים ארגוניים מכוחו.

עד כדי כך נאלם דום ופה משרד האוצר נוכח עילות סכסוך העבודה הצודק שהוציא ארגון המורים ביום 13.8.25 עד כי מבצע נסיון חמור של שקרים והטעיות.

טוב יעשה משרד האוצר אם במקום לנסות לייצר ספינים מביכים ולבזבז כספי ציבור על הליכים משפטיים בהם משרד האוצר מפסיד פעם אחר פעם, ישב כבר היום למומ מרתוני עם ארגון המורים על מנת למצוא פתרונות לעילות החמורות שבסכסוך העבודה”.