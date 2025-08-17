סקר ערוץ 12: הליכוד נחלש ל-24 מנדטים, בנט מזנק ל-20, איזנקוט ויאיר גולן עם 12 ו-11, סמוטריץ’ עובר את אחוז החסימה עם 4, וגנץ נותר מחוץ למפה.

סקר חדש שפרסם ערוץ 12 מעלה תמונה פוליטית מפתיעה: הליכוד בראשות בנימין נתניהו ממשיך לאבד גובה, בעוד בצלאל סמוטריץ’ והציונות הדתית מצליחים לשוב אל מתחת לאור הזרקורים ולעבור את אחוז החסימה.

לפי הסקר, הליכוד מקבל 24 מנדטים בלבד, נתון שמעמיד את המפלגה כגדולה בכנסת, אך בפער קטן מבעבר. נפתלי בנט, שהשיק לאחרונה קאמבק פוליטי, רושם התחזקות ספקולטיבית עם 20 מנדטים.

עוד בולטים בסקר: מפלגה בראשות גדי איזנקוט עם 12 מנדטים, ישראל ביתנו עם 11, ומפלגת “הדמוקרטים” של יאיר גולן עם 11 נוספים. ש״ס ויהדות התורה מתחלקות בכוחן – 8 ו-7 מנדטים בהתאמה, ויש עתיד מתייצבת על 7 בלבד.

עוצמה יהודית נחלשת ל-6 מנדטים, חד״ש-תע״ל ורע״מ מקבלות 5 כל אחת. הציונות הדתית של סמוטריץ’, שנאבקה על קיומה הפוליטי, מצליחה לשרוד עם 4 מנדטים.

מנגד, מפלגות שבעבר נחשבו לשחקנים מרכזיים – המחנה הממלכתי בראשות בני גנץ ובל״ד – לא עוברות את אחוז החסימה ונמחקות מהמפה הפוליטית לפי מדגם זה, וזו כבר איננה הפעם הראשונה שגנץ שוקע מתחת לאחוז החסימה.

תוצאות הסקר מצביעות על קרב מרובע בין הליכוד, בנט, איזנקוט ויאיר גולן, ועל מציאות פוליטית חדשה שבה אף גוש לא מצליח להתקרב לרוב מובהק בכנסת. בייחוד על רקע מותה של קואליציית “ממשלת השינוי”.