יום אחרי שנהרג בתאונת דרכים קשה בכביש 90, רס"ל תומר אליהו קליפי הובא למנוחות במגדל העמק. חבריו הספידו בכאב: "הוא נתן את הלב שלו לכולם"

דרכו האחרונה: רס"ל תומר אליהו קליפי ז"ל, לוחם מג"ב בן 24 שנהרג אמש בתאונת דרכים קשה בכביש 90, הובא למנוחות היום (ראשון) במגדל העמק בנוכחות בני משפחה, חברים ורבים מתושבי העיר.

תומר הותיר אחריו הורים, שלוש אחיות ובת זוג. הוא התגייס למשמר הגבול ושירת תחילה במג"ב איו"ש, ובהמשך עבר עם חבריו ליחידה בצפון, שם שירתו יחד באותו צוות במשך שבע שנים. חברו הקרוב סיפר על תומר כי "המילה עליו גבר. הוא נתן את הלב שלו לכולם. הוא היה העוגן של היחידה, בכל פעולה ידענו שתומר יוביל את הכוח ויגרום לה להצליח".

מעבר להיותו לוחם מצטיין, תואר תומר כבלש מקצועי ש"הצטיין בכל משימה". לאחרונה, בחודש האחרון, הוא אף קיבל פיקוד על צוות. חבריו סיפרו עליו שהיה איש שיחה אמיתי וחבר אמת: "כל אירוע חברתי הוא היה דואג לתכנן עד הפרט הכי קטן, תמיד דואג שכולם יהיו ביחד. אם מישהו רצה להתייעץ על משהו אישי או מקצועי, תומר היה הכתובת. תמיד ידע להקשיב ולתת עצה נכונה".

ראש עיריית מגדל העמק, יקי בן חיים, ספד לתומר בכאב: "הלב נשבר. תומר היה יותר מלוחם, הוא היה בן, אח וחבר של כולנו במגדל העמק. צעיר מלא חיים שנקטף בטרם עת. אני מכיר את משפחתו ואת כאבם העצום, ואני רוצה לחבק אותם בשם כל התושבים. תומר הגן עלינו בגופו, ואנחנו נזכור אותו תמיד בזכות גבורתו וטוב ליבו. יהי זכרו ברוך".