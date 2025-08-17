אחרי שראש הממשלה טען כי המפגינים "מקשיחים את עמדת החמאס", משפחות החטופים הגיבו לנתניהו: "במקום להונות את הציבור, לפזר ספינים ולהכפיש את משפחות החטופים, תחזיר את יקירינו בהסכם ותסיים את המלחמה"

במטה משפחות החטופים הגיבו היום (ראשון) למתקפה של ראש הממשלה בנימין נתניהו נגדם בישיבת הממשלה, בה טען כי "אלה שקוראים היום לסיום המלחמה ללא הכרעת החמאס, לא רק שמקשיחים את עמדת החמאס ומרחיקים את שחרור חטופינו, הם גם מבטיחים שזוועות השבעה באוקטובר יחזרו על עצמן שוב ושוב, ושבנינו ובנותינו יצטרכו להילחם שוב ושוב במלחמת אין קץ".

"נתניהו, כבר 22 חודשים החטופים נמקים בעזה – במשמרת שלך. במקום להונות את הציבור, לפזר ספינים ולהכפיש את משפחות החטופים, תחזיר את יקירינו בהסכם ותסיים את המלחמה" נמסר. "זו ההכרעה היחידה שעם ישראל דורש, וזו ההכרעה היחידה האפשרית. היום כבר ידוע לכל עם ישראל שהיו הזדמנויות רבות להחזיר את החטופים. מי שדחה, טרפד ונמנע מלהשיב אותם – הוא זה שהעלה את המחיר".

"'חטופינו' זו לא סיסמה. הם לא כלי לספינים ולא קלף מיקוח. חמישים חטופים וחטופה הם האחים והאחות שלנו. הם נחטפו מאדמת ישראל תחת אחריותך, נתניהו, וכבר 22 חודשים הם שם. האחריות להשיבם הביתה היא שלך" הוסיפו. "עם ישראל יצא היום במאות אלפים לרחובות. אלפי עסקים גדולים וקטנים סגרו את שעריהם ואפשרו לעובדים להצטרף לקריאה אחת ברורה – סולידריות, ערבות הדדית והחזרת יקירינו".

בסיכום משפחות החטופים קראו לראש הממשלה: "עדיין לא מאוחר להחזיר את החיים לשיקום ואת החללים לקבורה. העם הצביע היום ברגליים ואמר בקול ברור וצלול: תחזירו את החטופים והחיילים הביתה, וסיימו את המלחמה. הגיע הזמן שהממשלה תממש את רצון העם. העם עם החטופים".