תלמידי ישיבת ההסדר בצפת פתחו גם הפעם, כמיטב המסורת, את פינת הזולה על גדות נהר הירדן תחת השם "אוהל נחל נובע" שמטרתה ליצור חיבוק ואחווה לנוער

"אוהל נחל נובע" – המיזם של תלמידי ובוגרי ישיבת ההסדר בצפת לקירוב בני נוער מרחבי הארץ על גדות נהר הירדן.

שרים ומנגנים בזולה עם הרב אייל יעקבוביץ, ראש הישיבה (צילום: ישיבת ההסדר צפת)

זו כבר השנה הרביעית בה במהלך ימי בין הזמנים, (ובחג הפסח וסוכות), מקימים קבוצת בחורים בוגרי ותלמידי ישיבת ההסדר צפת מיזם מיוחד – זולה בשם אוהל נחל נובע על גדות נהר הירדן.

מטרת הזולה להעניק מקום חם, לארח, ולהעניק חיבוק ואהבה לבני נוער מכל רחבי הארץ ומכל קצוות החברה.

במקום מתנהלות שיחות כנות, נערכות ארוחות מפנקות והחבר'ה מרבים בניגונים. בכל פעם המקום מושך אליו לבבות חדשים וזו כמו פלנטה מיוחדת בחברה הישראלית בה עומק הלב הוא הנושא.

ביום חמישי האחרון, הגיע למקום ראש ישיבת ההסדר בצפת הרב איל יעקבוביץ, לפגוש את הקבוצה ולעודד את פועלם. בדבריו, שיתף הרב בהתרשמותו העמוקה: "לא יאומן. חברים רבים מהישיבה מוסרים את הנפש כפשוטו – לארח, להאכיל, לתת מקום לבני נוער וגם לבוגרים מכל מיני מצבים שונים. לנגן, לשוחח, לחזק. מקום עם לב פתוח ואהבה וחיבוק. איך אמר לי שם אחד: 'אם ככה זה להיות דוס – אז גם אני רוצה להיות דוס'".

שבע ברכות מיוחד

הערב המיוחד קיבל נופך מרגש נוסף כאשר במקום נערכה סעודת שבע ברכות למרדכי שרייבר – תלמיד הישיבה, ולרעייתו אמונה אור – אחותו של החטוף אבינתן אור שהתחתנו השבוע בחתונה מרגשת במיוחד.

באווירה קסומה של טבע, חום ואחדות, הפכה הזולה בירדנית לא רק למקום מפגש נינוח, אלא למוקד של חסד, קירוב לבבות והשראה.