פרופסור שקמה ברסלר, מגיבה לשיבושים שהחלו הבוקר ברחבי הארץ בשל הפגנות הקוראות לשחרור החטופים: "יש רק סיבה אחת שהם עדיין שם"

מנהיגת מחאת הדגלים השחורים, פרופסור שקמה ברסלר, מגיבה לשיבושים שהחלו הבוקר ברחבי הארץ בשל הפגנות הקוראות לשחרור החטופים, ואומרת כי הסיבה שהחטופים טרם שוחררו היא שיקולים פוליטיים של ממשלת ישראל.

ברסלר, שיצאה אף היא להפגין, כתבה: "למי שתוהה למה הם עדיין בעזה. הם עדיין בעזה כי זה משרת את האידיאולוגיה של ממשלת ישראל שרואה גם היום, 22 חודשים אחרי הטבח, בקטאר שמימנה את הטבח שותפה ובחמאס נכס".

כאמור, שביתת המחאה של משפחות חטופים יצאה לדרך הבוקר (ראשון), כשאלפי מפגינים הצטרפו למחאות בעשרות מוקדים רחבי הארץ. כבישים רבים נחסמו לתנועה עקב ההפגנות, כשבמשטרה מכוונים את התנועה לצירים חלופיים.

אלו הכבישים שנחסמו:

כביש 1 ענבה למזרח.

כביש 75 נהלל חסום לסירוגין בשני הכיוונים.

כביש 65 צומת מנשה חסום בכל הכיוונים.

כביש 34 צומת שער הנגב חסום לסירוגין בכל הכיוונים.

כביש 4 צומת רעננה בכל הכיוונים.

כביש 4 צומת זכרון חסום בשני הכיוונים.

כביש 443 צומת שילת חסום לסירוגין בכל הכיוונים.

מהמשטרה נמסר כי "בשעה זו אלפי שוטרים, לוחמי מג״ב ושוטרי תנועה פרוסים במוקדים השונים ברחבי הארץ על מנת לאפשר את חופש המחאה, לצד שמירה על החוק ומרקם החיים התקין ובתוך כך מכווינים ומווסתים תנועה בצירים. יודגש כי חסימת צירי תנועה ללא אישור ובאופן העלול לסכן את משתמשי הדרך או לפגוע בחופש התנועה של אזרחים רבים – הנה אסורה. הבערת אש ושימוש בפירוטכניקה העלולים לסכן את שלום הציבור ו/או לפגוע ברכוש – מסוכנים ואסורים".

"הציבור הרחב מתבקש להישמע להוראות השוטרים במוקדים השונים" הוסיפו והבהירו. "משטרת ישראל לא תאפשר הפרות סדר ותנקוט ביד קשה נגד מי שיפר את החוק ויפגע בסדר הציבורי".