מנהיגת מחאת הדגלים השחורים, פרופסור שקמה ברסלר, מגיבה להחלטה להסיר מיונתן אוריך את כל המגבלות שהוטלו עליו במסגרת פרשת קטאר גייט, מה שיאפשר לו להיפגש עם ראש הממשלה בנימין נתניהו.

ברסלר כתבה: "הכיוון אליו מתקדמת מדינה נקבע על פי הנורמות והערכים של אזרחיה. החוק מעגן את אלה. כאשר ההנהגה משחיתה במתכוון את הנורמות והערכים (ע"ע מאפשרת לבאי קודש הקודשים לקבל כסף ממדינת אויב ועוד בזמן מלחמה) אז התפקיד של האזרחים לצאת כנגד ההנהגה".