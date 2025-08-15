מנהיגת מחאת הדגלים השחורים, פרופסור שקמה ברסלר, מגיבה להחלטה להסיר מיונתן אוריך את כל המגבלות שהוטלו עליו במסגרת פרשת קטאר גייט, מה שיאפשר לו להיפגש עם ראש הממשלה בנימין נתניהו.
ברסלר כתבה: "הכיוון אליו מתקדמת מדינה נקבע על פי הנורמות והערכים של אזרחיה. החוק מעגן את אלה. כאשר ההנהגה משחיתה במתכוון את הנורמות והערכים (ע"ע מאפשרת לבאי קודש הקודשים לקבל כסף ממדינת אויב ועוד בזמן מלחמה) אז התפקיד של האזרחים לצאת כנגד ההנהגה".
אזולאי – http://ברסלר%20צודקת
היא יודעת מה היא אומרת11:52 15.08.2025
אפי – http://לא%20הבנתי%20מי%20היא%20בכלל
שדעתה בכלל מעניינת מישהו סך הכל אשה רעה שגרמה המון נזק למדינה וממשיכה לגרום נזק שצריך באופן כללי לבדוק את הסיבות שלה לא נראה לי טהורות אז באופן כללי לא מעניין מה היא חושבת אפילו לא קראתי את מה שאומרת בכתבה אישה לא רלוונטית בכלל ואישה רעה 🤮🤮המשך 11:55 15.08.2025
רמי
שיקלל האלוהים אותה12:02 15.08.2025
רותי
צודקת!12:24 15.08.2025
ג׳ורג׳
הפרופסור למחול ברסלר אמרה .יש לה מוח שרק במיקרוסקופ האלקטרוני של מכון ויצמן אפשר לזהות שהוא קיים12:23 15.08.2025
