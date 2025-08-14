השף שגב משה נודר (!) לפתוח מסעדות כשרות בלבד ומשיק את SEGEV DINER – מסעדה כשרה חדשה בפתח תקווה עם חוויה אמריקאית, מחירים נגישים ואוכל שמאחד את כולם

השף שגב משה, שם מוכר בעולם הקולינריה הישראלי, הפתיע השבוע כשהצהיר אמש (רביעי) בתוכנית הלילה עם דניאל רוט אבנרי בערוץ i24news: "אני נודר שאני לא אפתח יותר מסעדות לא כשרות תחת שם 'שגב' בישראל". ההצהרה הזו מגיעה במקביל לפתיחת מסעדתו החדשה, SEGEV DINER, בפתח תקווה – מסעדה כשרה בסגנון פיין דיינר שמבטיחה חוויה קולינרית אמריקאית עם טוויסט ישראלי, במחירים שמתאימים לכל כיס.

בשיחה לסרוגים שגב מסביר את ההחלטה שקיבל על עצמו (ואפילו נדר), ולמה זה כל כך חשוב לו.

למה כשרות? "זה מאחד את עם ישראל"

בשיחה עם אתר "סרוגים", הסביר שגב את ההחלטה שלו להתמקד במסעדות כשרות: "התחלתי לפתוח מסעדות כשרות ולראות שיש משהו מדהים בסיטואציה כזאת שאתה נמצא בתוך המטבח והמסעדות ואתה רואה את כל עם ישראל יושב ואוכל, וזה לא משנה אם הוא חילוני ואם הוא דתי, ואם הוא דוס עם כיפה סרוגה או מישהי שיושבת על הבר במסעדה, כולם יושבים, אוכלים ונהנים. זה בתור אמן ויוצר ובעל עסק, בכל הכובעים וישראלי ובאמת שורשי, עושה לי מאוד טוב, אחדות עם ישראל, זה כלכליות, זו ברכה".

שגב הוסיף כי ההחלטה מתחברת גם למשפחתו המורחבת, שבה רבים שומרי מסורת, דתיים וחרדיים: "פתאום כולם יכולים לאכול אצלך".

הוא חיזק את דבריו בתוכנית בערוץ i24news, שם תיאר את החוויה המיוחדת של לראות אנשים שונים, כמו "דוס וארבע בחורות עם בגדי אלו-יוגה", יושבים זה לצד זה, נהנים ומדברים. לדבריו, הכשרות מאפשרת מפגש אנושי "מקסים וארץ ישראלי".

SEGEV DINER: חוויה אמריקאית כשרה במחירים לכל המשפחה

המסעדה החדשה, SEGEV DINER, תיפתח לקהל הרחב ביום ראשון הקרוב, ה-17 באוגוסט, במתחם שופ טיים בפתח תקווה. היא מביאה קונספט חדש לישראל: פיין דיינר – שילוב של אווירת דיינר אמריקאי קלאסי עם סטייק האוס, עיצוב מוקפד ואיכות בלתי מתפשרת. התפריט מציע מנות צבעוניות, טעמים נועזים והגשה ש"מצטלמת נהדר", שמתאימה למשפחות, זוגות, קבוצות חברים ואפילו פגישות עסקים.

הדגש במסעדה הוא על מחירים נגישים שלא "קורעים את הכיס". לדברי שגב, המטרה היא לאפשר לכולם ליהנות מחוויית בילוי איכותית. בין המנות הבולטות בתפריט:

קנטאקי סטייל (29 ש"ח): כנפיים עסיסיות בציפוי פריך עם רוטב חמאת בוטנים ממכר.

סינטה אילינוי (98 ש"ח): סטייק סינטה מיושן ברוטב שמנת פורטובלו, חרדל וברבן אמריקאי.

The One – Prime Ribeye (99 ש"ח): אנטריקוט מיושן צלוי על פחמים עם תוספת לבחירה.

שיקאגו (55 ש"ח): בשר בקר מפורק בניחוח גחלים, מוגש בלחמנייה עם חלפיניו ורוטב צ'ילי.

בורגר ואווז B&G (69 ש"ח): המבורגר עם אווז מעושן, בצלים מקורמלים וריבת שזיפים.

סלמון קליפורניה (69 ש"ח): סטייק סלמון צלוי עם תרמילי שעועית טרייה ולימון.

המנות מוגשות בעיצוב מוקפד, עם רטבים מוקצפים ותיבולים עזים שמבטיחים חוויה קולינרית בלתי נשכחת. המסעדה מעוצבת בסגנון ניו יורקי צעיר, המשלב חומרי גלם מקומיים ושירות חם ומזמין.

המנה האהובה על שגב

כששאלנו את שגב על המנה האהובה עליו במסעדה החדשה, הוא מתקשה לבחור, "כולם היו בניי". ובכל זאת אם הוא נאלץ להחליט הוא בחר במנת "שיקאגו": "המנה עם הבשר המפורק והאווז וכל מה שקורה שם הוא מאוד מזכיר את הקונספט והכל בתוך לחמניה אחת, וגם כל הסטייק האוס והסטייקים המטורפים של הפיין דיינר החדש הכשר. זה תמיד עושה לי את זה, בשר כשר".

מסר לקהל הדתי-לאומי

לקהל הסרוג, שלח שגב מסר חם: "איזה כיף לבשל עבורכם, ולא רק עבורכם. זה תמיד כיף שאתם מבקרים במסעדות שלי, זה עושה לי טוב ומחמם את הלב לפגוש וזו אחדות. אני מקבל המון אהבה. תודה לבורא עולם על הזכות שניתנה לי לשמח אתכם כל יום מחדש".

לסיכום

ההחלטה של שגב משה להתמקד במסעדות כשרות היא לא רק עסקית, אלא גם אידיאולוגית. היא משקפת את הרצון שלו לחבר בין אנשים דרך אוכל, ליצור חוויה משותפת שחוצה מגזרים ומאחדת את עם ישראל. SEGEV DINER היא ההוכחה לכך – מסעדה שמביאה את הקסם של הדיינר האמריקאי לישראל, עם כשרות, איכות ומחירים שמזמינים את כולם להצטרף לחגיגה.