אסון בנגב: ילדה בת 4 מתה היום (חמישי) לאחר שככל הנראה נשכחה בתוך רכב סגור ושהתה שם זמן ממושך. חובשים ופראמדיקים של מד"א שהוזעקו למקום הביאו את הילדה למרפאה מקומית בערערה, כשהיא סובלת מסימני מכת חום וכוויות בכל חלקי גופה.

עם זאת, לאחר ביצוע פעולות החייאה, הצוותים נאלצו לקבוע את מותה של הילדה. מהמשטרה נמסר כי נפתחה חקירה לבירור נסיבות האירוע.

חובשי רפואת חירום במד"א אליוסף אלמלח ואחמד אבו צעלוק סיפרו כי "מדובר במקרה מזעזע. כשהגענו למרפאה המקומית, הביאו אלינו פעוטה כבת שנתיים שהייתה מחוסרת הכרה, לאחר ששהתה זמן ממושך ברכב סגור. התחלנו לבצע בדיקות רפואיות, והבחנו שהיא ללא דופק וללא נשימה, וסובלת מסימני מכת חום וכוויות חמורות בגופה. התחלנו לבצע פעולות החייאה, אך לצערנו, נאלצנו לקבוע את מותה במקום".