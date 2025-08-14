נשיא ארצות הברית טראמפ שוקל לבקר בישראל בתוך שבועות בודדים, תלוי במצב בעזה ובתוצאות המשא ומתן האזורי.

על פי דיווחו של הכתב איתמר אייכנר בחדשות Ynet, נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, שוקל לבקר בישראל בתוך שבועות בודדים. ההחלטה הסופית תלויה בהתקדמות הלחימה בעזה ובתוצאות המשא ומתן האזורי המתנהל בימים אלו.

במהלך ביקורו האחרון במזרח התיכון, טראמפ לא נחת בישראל, אך כעת בבית הלבן שוקלים את האפשרות שיגיע לכאן לפני טיסתו המתוכננת לבריטניה – "אם יווצרו התנאים לכך", כך מסר גורם אמריקני. גורם ישראלי הוסיף: "יש גישושים, זה באוויר", מה שמעיד על שיחות ראשוניות והערכת מצב לגבי הביקור האפשרי.

הביקור הפוטנציאלי מגיע בזמן מתיחות באזור, כאשר ישראל והקהילה הבינלאומית ממשיכות לעקוב אחר ההתרחשויות בעזה ומשא ומתן דיפלומטי שמטרתו להשיג הסכמות רחבות יותר באזור, כולל בקשר לחזיתות כמו סוריה, הגרעין האיראני ואפשרויות להרחבת הסכמי אברהם.