ארגון המורים הכריז על סכסוך עבודה ארצי בשל פגיעה בתנאי המורים, רן ארז טוען: "האוצר מתעלל במורים".

ארגון המורים הודיע היום (חמישי) על סכסוך עבודה ארצי, אשר עלול להוביל לשביתה כבר בפתיחת שנת הלימודים. הסיבה – לטענת הארגון, פגיעה חמורה ומתמשכת בתנאי עבודתם של המורים מצד משרד החינוך ומשרד האוצר.

כפי שקורה בכל שנה, רגע לפני פתיחת הלימודים, ארגוני המורים מחממים מנועים. אך שגם השנה, לא בהכנה לפתיחת השנה, אלא להשבתה.

הסוגיות המרכזיות שהארגון טוען שהובילו למהלך: ביטול סעיף בהסכם מול משרד החינוך על מעבר מערכת החינוך לשבוע לימודים בן חמישה ימים וביצוע שעות השהייה מהבית; מניעת האפשרות לפרישה מוקדמת למורים שחוקים – מהלך שעל פי הארגון יגרום לאנדרלמוסיה חמורה בפתיחת שנת הלימודים; וכן פגיעה באפשרות המורים להשתלמוּת מקצועית, מה שמשליך ישירות על שכרם ותנאיהם.

משרד החינוך ביטל את כל הטיולים ומחנות הקיץ

בנוסף, הארגון טוען כי מורים המלמדים בחטיבות הביניים אך מקבלים את שכרם מהבעלויות, נאלצים לשלם ניכוי כפול ממשכורתם בעקבות החלטת הממשלה לקצץ בסקטור הציבורי.

יו"ר ארגון המורים, רן ארז, תקף בחריפות את ההתנהלות הממשלתית: "משרד האוצר ממשיך להתעלל במורים ואין זה פלא שכל כך הרבה מורים בורחים ממערכת החינוך".

משמעות ההודעה של ארגון המורים היא שבעוד שבועיים, יוכל הארגון להכריז על שביתה באופן חד צדדי, באופן שיחשב כהשבתה חוקית, כך שהארגון יוכל לפתוח בשביתה כבר ממהלך סוף אוגוסט.