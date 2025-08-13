איש העסקים מיכאל מירילשוילי הגיש תביעת לשון הרע בסך 600 אלף שקלים נגד קבוצת פעילים, בהם איש ההייטק עמי דרור, איש העסקים אילן שילוח, איש יחסי הציבור ליאור חורב, חברת "ליברל תקשורת" של לאוניד נבזלין, החוקר ד"ר איתי בן דן ואיש התקשורת בועז אפלבאום.
על פי הדיווח באתר 'ישראל היום', התביעה שהוגשה היום לבית משפט השלום בתל אביב, על ידי עורכי הדין שלומי וינברג וארקדי אליגולאשוילי, מתייחסת לפרסומים ברשתות החברתיות ובתקשורת. בכתב התביעה נטען כי הפרסומים מכילים האשמות חמורות וחסרות בסיס, וכי הנתבעים ניצלו את מעמדם הציבורי כדי להפיץ אותם.
לטענת מירילשוילי, הפרסומים הם חלק מ"קמפיין דיבה מתוזמר" שנועד לפגוע בערוץ 14 ובבעליו, יצחק מירילשוילי, בנו של התובע. זאת, לדבריו, משום שהנתבעים רואים בערוץ 14 איום על "ההגמוניה הישנה", בכך שהוא נותן במה למסרים ולאנשים שאינם תואמים את עמדותיהם.
מה דעתך בנושא?
6 תגובות
0 דיונים
מיכלאשווילי – http://ללכת%20עליהם%20עד%20הסוף
אין סיכוי שהשמאל ישלטו במדינה ישראל. זהו, הלך עליהם. הגיע זמן להגיש תביעות דיבה. לרדוף אותם עד הסוף. אני מציע להקים קרן מימון + וסוללות עורכי דין על...
אין סיכוי שהשמאל ישלטו במדינה ישראל. זהו, הלך עליהם. הגיע זמן להגיש תביעות דיבה. לרדוף אותם עד הסוף. אני מציע להקים קרן מימון + וסוללות עורכי דין על מלא.המשך 03:55 14.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
בהצלחה
יישר כח על ערוץ 14!05:26 14.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
א – http://שקרים?...%20זה%20ההתמחות%20של%20ערוץ%20התרעלה%2014
ערוץ 14: שקרים, שנאה והסתה04:33 14.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
לילי – http://חופש%20הביטוי,%20לא%20חופש%20השיסוי%20הפילוג,%20ההסתה.%20
רק שבית המשפט יידע להבדיל בניהם, כמה נוח "חופש הביטוי" תלוי באיזה צד אתה במפה " אליטות" זה מה שחושבת גלית גוטמן הדוגמנית שהיא אליטה,07:34 14.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
חומי
רק ערוץ 14 ישר כח אוהבים אותכם שאר הערוצים שטיפת מוח והבל הבלים12:12 14.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
עבדאאללה
ככה זה בדמוקרטיה...מי שלא מתאים בדעותיו...אז הוא לא דמוקרטי.14:38 14.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
חומי
רק ערוץ 14 ישר כח אוהבים אותכם שאר הערוצים שטיפת מוח והבל הבלים12:12 14.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
לילי – http://חופש%20הביטוי,%20לא%20חופש%20השיסוי%20הפילוג,%20ההסתה.%20
רק שבית המשפט יידע להבדיל בניהם, כמה נוח "חופש הביטוי" תלוי באיזה צד אתה במפה " אליטות" זה מה שחושבת גלית גוטמן הדוגמנית שהיא אליטה,07:34 14.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
בהצלחה
יישר כח על ערוץ 14!05:26 14.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
א – http://שקרים?...%20זה%20ההתמחות%20של%20ערוץ%20התרעלה%2014
ערוץ 14: שקרים, שנאה והסתה04:33 14.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר