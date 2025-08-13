מירילשוילי עצמו מסר: "מאז עלייתנו ארצה משפחתי ואני סובלים ממתקפות חסרות רסן וחסרות בסיס ברשתות החברתיות ובחלק מכלי התקשורת. התופעה התעצמה בשנים האחרונות כחלק ממאבק פוליטי נגד מדיניות הממשלה, כאשר חלק ממתנגדיה בחרו לתקוף אותי אישית בשל היותו של בני, יצחק, הבעלים של ערוץ 14. לא נותרה לי ברירה אלא לצאת למאבק נגד 'גיבורי המקלדת'".

הוא הוסיף: "לצערי, יש בישראל אנשים חסרי מעצורים, המוכנים להשתמש בכל אמצעי לקידום אינטרסים ואג'נדות, כולל הפצת שקרים. הם סבורים כי מותר להם להפיץ דברי הבל על עברי ולהתעלם מפסיקות בית הדין האירופי לזכויות אדם, וכל זאת כדי לפגוע בשמי ובמשפחתי".