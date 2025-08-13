איש העסקים מיכאל מירילשוילי הגיש תביעת לשון הרע בסך 600 אלף שקלים נגד קבוצת פעילים, בהם איש ההייטק עמי דרור, איש העסקים אילן שילוח, איש יחסי הציבור ליאור חורב, חברת "ליברל תקשורת" של לאוניד נבזלין, החוקר ד"ר איתי בן דן ואיש התקשורת בועז אפלבאום.

על פי הדיווח באתר 'ישראל היום', התביעה שהוגשה היום לבית משפט השלום בתל אביב, על ידי עורכי הדין שלומי וינברג וארקדי אליגולאשוילי, מתייחסת לפרסומים ברשתות החברתיות ובתקשורת. בכתב התביעה נטען כי הפרסומים מכילים האשמות חמורות וחסרות בסיס, וכי הנתבעים ניצלו את מעמדם הציבורי כדי להפיץ אותם.

לטענת מירילשוילי, הפרסומים הם חלק מ"קמפיין דיבה מתוזמר" שנועד לפגוע בערוץ 14 ובבעליו, יצחק מירילשוילי, בנו של התובע. זאת, לדבריו, משום שהנתבעים רואים בערוץ 14 איום על "ההגמוניה הישנה", בכך שהוא נותן במה למסרים ולאנשים שאינם תואמים את עמדותיהם.

 

מירילשוילי עצמו מסר: "מאז עלייתנו ארצה משפחתי ואני סובלים ממתקפות חסרות רסן וחסרות בסיס ברשתות החברתיות ובחלק מכלי התקשורת. התופעה התעצמה בשנים האחרונות כחלק ממאבק פוליטי נגד מדיניות הממשלה, כאשר חלק ממתנגדיה בחרו לתקוף אותי אישית בשל היותו של בני, יצחק, הבעלים של ערוץ 14. לא נותרה לי ברירה אלא לצאת למאבק נגד 'גיבורי המקלדת'".

הוא הוסיף: "לצערי, יש בישראל אנשים חסרי מעצורים, המוכנים להשתמש בכל אמצעי לקידום אינטרסים ואג'נדות, כולל הפצת שקרים. הם סבורים כי מותר להם להפיץ דברי הבל על עברי ולהתעלם מפסיקות בית הדין האירופי לזכויות אדם, וכל זאת כדי לפגוע בשמי ובמשפחתי".

 