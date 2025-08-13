משרד הבריאות מזהיר: זיהום חיידקי חריג נמצא בנחלי הצפון, כולל הירדן, חצבאני ובניאס. הכניסה למים מסוכנת עד לקבלת תוצאות דיגום תקינות, והמעקב ממשיך באופן שוטף.

במרכזו של גל חום חסר תקדים, שמושך ישראלים רבים צפונה אל מקורות מים ונחלים, משרד הבריאות מזהיר מזיהומים מסוכנים בשורה של נחלים ומסלולי טיולים.

דוברות משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה מסרו כי בדיקות דיגום מים שנערכו ב-12 באוגוסט 2025 העלו תוצאות חריגות מבחינת זיהום חיידקי. ברוב הנחלים שנבדקו נמצא כמות חיידקים העולה על ההמלצות של משרד הבריאות, מדובר בחיידקים מסוכנים מסוג קולי, שמצביעים על שפך צואתי במים.

אזהרות למטיילים

בהתאם לממצאים, משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה מזהירים כי הכניסה לנחלים הבאים עלולה להיות מסוכנת עד שיתקבלו תוצאות דיגום תקינות:

חצבאני – מהגשר הרומי עד השפך לירדן. בניאס – גשר כפר סאלד. הירדן – מגשר יוסף עד לשפך לכנרת. בריכת המשושים. יהודיה. זאכי. מג'רסה. ג'ילבון. נחל צלמון. נחל כזיב ועין חרדלית.

המשרד להגנת הסביבה מציין כי לא נמצא מקור זיהום ידוע בנחלים, וכי המשרד עוקב אחרי הנתונים ויעדכן את האזרחים כאשר הסכנה תיפסק.