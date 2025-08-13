משנת הלימודים הבאה: המורים לא יהיו חלק מיום לימודים ארוך

מזכ"לית הסתדרות המורים, יפה בן דויד, קראה בוועדת החינוך של הכנסת שלא לאפשר את יישום תוכנית יום חינוך ארוך (יוח"א) ומתחה ביקורת על תפקוד המשרד

תגיות: יום חינוך ארוך, יפה בן דוד, מורים