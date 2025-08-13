מזכ"לית הסתדרות המורים, יפה בן דויד, התייחסה היום (ד') בוועדת החינוך של הכנסת למספר סוגיות מרכזיות במערכת החינוך לקראת פתיחת שנת הלימודים תשפ"ו. בן דויד מתחה ביקורת על תוכנית יום חינוך ארוך (יוח"א) והבהירה כי המורים לא ייקחו בה חלק.
לדבריה, "יוח"א פוגע במעמד המורה, ולכן המורים לא יהיו חלק מתוכנית זו. הפכו את המורים למלצרים ולעובדי ניקיון". היא הוסיפה כי המורים נאלצים להתמודד עם בעיות אלימות, וכי הגיעה העת להתאים את התוכניות למציאות הנוכחית.
במהלך הדיון, העלתה בן דויד מספר נושאים נוספים:
- ועדת שפירא: הסתדרות המורים לא תאפשר יישום חלקי של מסקנות הוועדה. המזכ"לית ציינה כי הרפורמה הקודמת נכשלה כישלון חרוץ והדגישה כי המורים והתלמידים אינם "שפני ניסיונות". היא הוסיפה כי יש מחסור חמור בכיתות לימוד ובמורים, וכי רק לאחר השלמת הבינוי וצמצום מספר התלמידים בכיתה, תתמוך הסתדרות המורים ברפורמה.
- מעבר לחמישה ימי לימודים: המעבר יתבצע רק בתנאי שיבוצע תיקון במבנה שבוע העבודה, שיכלול הפחתת שעות הוראה, הגדלת שעות השהייה של המורים ואפשרות לחמש שעות עבודה מהבית. כמו כן, בן דויד דרשה לצמצם את מספר התלמידים בכיתה.
- מחסור בעובדי הוראה: המחסור נובע מהתערבויות הורים שחוצות גבולות, כיתות עמוסות, היעדר הכשרה מתאימה להתמודדות עם תלמידים עם צרכים מיוחדים ובעיות רגשיות, ועומס משימות.
- תקן יועצות חינוכיות: בן דויד קראה להגדיל את התקנים כדי לתת מענה לאתגרים הרגשיים והחברתיים הגוברים בקרב התלמידים, בפרט לאחר משברים כמו הקורונה ומלחמת חרבות ברזל.
- תקן למילוי מקום: בדומה לתקנים לגננות למילוי מקום, הסתדרות המורים תדרוש להסדיר תקנים דומים גם בבתי הספר.
בסיום דבריה, קראה בן דויד למשרד החינוך להפגין מנהיגות, לקבל החלטות אמיצות ולהוביל שינוי אמיתי שיחזיר את כבודו ומעמדו של המורה.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים