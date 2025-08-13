יום רביעי ברציפות: נשבר שיא צריכת החשמל בישראל

13.08.2025 / 15:26

לאור גל החום: בפעם הרביעית ברציפות השבוע נשבר שיא צריכת החשמל בישראל שרושם עליה של עשרה אחוזים מאז השיא הקודם שנשבר רק אתמול

בעקבות גל החום החריג השורר ברחבי הארץ, נשבר בפעם הרביעית ברציפות השבוע שיא צריכת החשמל היומי במדינת ישראל. חברת החשמל הודיעה כי לאחר השיא שנשבר אתמול, היום חלה עלייה של כ־10% נוספים בצריכת החשמל בצהרי היום. נכון לשעות הצהריים, נמדדה צריכת חשמל של כ־16,500 קוט"ש, עלייה של כ־10% לעומת השעה המקבילה אתמול, אז עמדה הצריכה על כ־14,900 קוט"ש. מנכ"ל חברת החשמל, מאיר שפיגלר:

“עובדי חברת החשמל לישראל פרוסים בשטח בכל רחבי הארץ, תחת החמסין הלוהט, כדי לתת מענה מיידי לשריפת נתיכים ולנפילות רשת הנגרמות מהעמסת יתר, ולוודא אספקת חשמל רציפה.״

