ראש מועצת שומרון במכתב חריף לבית הלבן: להעניש את ראש ממשלת הרשות לשעבר שתיאר את טבח 7 באוקטובר כמעשה גבורה

ראש מועצת שומרון, יוסי דגן, פנה היום (רביעי) במכתב רשמי לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ולמזכיר המדינה האמריקאי מרקו רוביו, בדרישה דחופה להטיל סנקציות אישיות חמורות על מוחמד אשתייה, לשעבר ראש ממשלת הרשות הפלסטינית. הסיבה: הצהרות פומביות של אשתייה, בהן כינה את טבח ה-7 באוקטובר “פעולה נועזת וחסרת תקדים” ו”נקודת מפנה במאבק הפלסטיני”.

הדברים נאמרו בראיון טלוויזיוני נחשף בידי העיתונאי אלחנן גרונר מ”הקול היהודי”. לטענת דגן, מדובר בדברי הסתה בוטים ובתמיכה ישירה בטרור, מצד בכיר לשעבר ברשות הפלסטינית שנהנתה לאורך השנים מסיוע כלכלי אמריקאי.

במכתבו כתב דגן:

“אני פונה אליכם כמנהיגים אמיצים שעמדו תמיד לצד מדינת ישראל במאבקה נגד הטרור. דבריו של אשתייה הם לא רק הסתה, אלא הצדקה לרצח המוני. ארה”ב הוכיחה בעבר שאינה סובלת תמיכה בטרור, ועל כן יש לפעול באופן מיידי להטלת סנקציות אישיות עליו. פעולה זו תעביר מסר ברור: תמיכה בטרור לא תעבור בשתיקה”.

דגן הוסיף כי אשתייה, “מגדולי מממני הטרור בדורנו, אשר מסית לרצח נאצי נוסף”, צריך לשלם מחיר אישי כבד, וקרא לממשל האמריקני לנקוט צעדים שימנעו ממנו פעילות בינלאומית ויגבילו את חופש התנועה והנכסים שלו.