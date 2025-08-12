הח"כ הדרוזי מביע תמיכה בדרישה לריבונות בשומרון - סרוגים

(צילום: מועצה אזורית שומרון)

חבר הכנסת עפיף עבד מהליכוד הגיע אמש (שני) לסיור קצר בשומרון יחד עם ראש המועצה יוסי דגן. במהלך הסיור עבד הביע את תמיכתו הרשמית בדרישת הריבונות לשומרון.

השניים ביקרו בתצפית המפורסמת "המרפסת של המדינה" על שם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ. כמו כן קיימו ביקור באנדרטת מדחת יוסף בברקן, לוחם דרוזי מהכפר בית ג'ן, שנפל בקבר יוסף בתחילת האינתיפאדה השניה, ונפילתו עוררה כעס רב לאחר שהופקר למוות כשנשאר לדמם במקום פציעתו.

דגן אמר בהצהרה באנדרטה כי "זה כבוד בשבילנו שמשפחת יוסף הסכימה שננציח כאן, בשומרון, באתר ההנצחה של המועצה האזורית שומרון, את הקדוש מדחת יוסף הי"ד, וזכות עבורנו שבמקום הקדוש הזה, באתר ההנצחה, יש את האנדרטה לזכרו של מדחת. אנחנו אחים, ואנחנו נחזק את הקשר בין העדה הדרוזית לבין ההתיישבות ביהודה ושומרון".

"יוסי, אני מעריך אותך על עשייתך למען העדה הדרוזית, ועל יציאתך בגלוי ובלחץ ציבורי ותקשורתי כדי להגן על אחינו בסוריה לפני חודש. לא נשכח לך את זה" אמר עבד בתגובה. "גם מדחת יוסף שכיבדת אותו ועשית את האנדרטה המכובדת הזאת. על מנת לחזק את היישובים פה, אנחנו צריכים לעבוד ביחד. אני אתכם בכל. אנחנו צריכים להכריז על ריבונות ביהודה ושומרון, ואני איתכם באש ובמים".

ראש המועצה השיב לעבד: "אני מאוד מעריך את מה שאתה עושה. נחשפתי ללב הגדול שלך, לאידיאולוגיה הציונית החזקה שלך. אנחנו אחים! הדברים החשובים שאמרת על הריבונות מרגשים. זו ארץ התנ״ך ואין סיבה לא להחיל ריבונות. נחזק גם את העדה הדרוזית, גם את ההתיישבות ביהודה ושומרון. ונהיה חזקים יחד, מדינת ישראל תהיה חזקה".

התמיכה הפומבית של חבר הכנסת מהעדה הדרוזית, בדרישת הריבונות ביהודה ושומרון מהווה ציון דרך משמעותי בפוליטיקה הישראלית. זהו סימן ברור להזדהות עם מדיניות ההתיישבות והחלת הריבונות בשטחי יו”ש, נושא עדין ורב־ממדי שמעורר מחלוקות רבות בחברה הישראלית.