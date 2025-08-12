תופעה עולמית: נעצר בקנדה חשוד בתקיפת יהודי לעיניי ילדיו - סרוגים

עלייה מדאיגה במקרי האנטישמיות Wirestock Creators / Shutterstock.com)

ועורר סערה ציבורית רחבה. בתיעוד, שהופץ ברשתות החברתיות, נראה הקורבן כשהוא מוטל על הקרקע ומותקף, בעוד ילדיו צופים במתרחש. לפי העדויות, לאחר התקיפה השליך החשוד את כיפתו של הגבר למי מזרקה סמוכה.

משטרת מונטריאול מסרה כי החשוד נמצא כעת בחקירה בידי צוות חוקרים מיוחד, וכי תיק החקירה יועבר למשרד התובע הכללי של קוויבק לצורך בחינת האפשרות להגיש כתב אישום.

בהודעה רשמית שפורסמה בכלי התקשורת הקנדי CBC נכתב: "משטרת מונטריאול לא חסכה כל מאמץ לאתר את החשוד, והיא ממשיכה בחקירתה במטרה לשפוך אור מלא על נסיבות המעשה הפלילי הזה". עוד הוסיפו: "המשטרה מבקשת להודות לאזרחים שתרמו להשגת תוצאה זו, בכך שמסרו לנו מידע שסייע באיתור החשוד".

האירוע מצטרף לשורה של תקיפות אנטישמיות ברחבי העולם בתקופה האחרונה, ומעלה מחדש את הדאגה הגוברת בקרב קהילות יהודיות בנוגע לביטחונן האישי.