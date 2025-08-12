השרה חשפה: זה התאריך של הבחירות הבאות - סרוגים

יונתן זינדל/פלאש90

העיתונאי ברק סרי טען היום (שלישי) בשידור ב103fm כי השרה גילה גמליאל אמרה לו שהבחירות ייערכו בספטמבר 2026. עוד הוא הוסיף כי היא טענה בפניו שהתקציב יעבור בחודש מרץ, חוק הגיוס גם הוא יעבור – כלומר אנחנו צפויים למלחמה שתימשך עד ספטמבר 2026.

בתחילת השבוע, הפרשן החרדי יוסי אליטוב, התייחס למערכת הבחירות שכבר נמצאת מעבר לפינה, וטען כי ישנם שני אנשים שעשויים להיות המפתח להקמת הממשלה הבאה.

אליטוב כתב: "בהערכה זהירה: איווט ליברמן ויוסי כהן עשויים לגרוף את רוב קולות ״ימין ושינוי״ ולהחזיק במפתחות להקמת הממשלה הבאה".