השרה חשפה: זה התאריך של הבחירות הבאות - סרוגים

השרה חשפה: זה התאריך של הבחירות הבאות
ברקע חוסר הוודאות מה צפוי לקרות במערכה מול חמאס, השרה גילה גמליאל טענה כי זהו התאריך המסתמן לבחירות הבאות
יונתן זינדל/פלאש90
העיתונאי ברק סרי טען היום (שלישי) בשידור ב103fm כי השרה גילה גמליאל אמרה לו שהבחירות ייערכו בספטמבר 2026. עוד הוא הוסיף כי היא טענה בפניו שהתקציב יעבור בחודש מרץ, חוק הגיוס גם הוא יעבור – כלומר אנחנו צפויים למלחמה שתימשך עד ספטמבר 2026.
בתחילת השבוע, הפרשן החרדי יוסי אליטוב, התייחס למערכת הבחירות שכבר נמצאת מעבר לפינה, וטען כי ישנם שני אנשים שעשויים להיות המפתח להקמת הממשלה הבאה.
אליטוב כתב: "בהערכה זהירה: איווט ליברמן ויוסי כהן עשויים לגרוף את רוב קולות ״ימין ושינוי״ ולהחזיק במפתחות להקמת הממשלה הבאה".
המלחמה נועה למשוך...
שוב הוכחה מתוך הממשלה | 12-08-2025 10:28
המלחמה נועה למשוך זהץמן עד לבחירות. אינטרס אישי םוליטי למשיכת זמן כאשר העם והמדינה משלמים בדם חיילים בנזקים עצומים לכלכלה ובקריסת מעמדה של ישראל והישראלים לשפל של כל הזמנים
באמת? "מידע לפי סרי,חולה שנאה פתולוגית לימין?
א | 12-08-2025 10:33
באמת? "מידע לפי סרי,חולה שנאה פתולוגית לימין?