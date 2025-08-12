ישראל זיו על סערת המינויים בצה"ל: "מדובר באיש לא ראוי" - סרוגים
ישראל זיו על סערת המינויים בצה"ל: "מדובר באיש לא ראוי"

האלוף במיל' ישראל זיו תקף את שר הביטחון ישראל כ"ץ על רקע עיכוב המינויים בצה"ל: "לנסות להפעיל איום ולפגוע ברמטכ"ל בזמן מלחמה – אין לזה תקדים. הם רוצים רמטכ"ל צייתן שלא יגיד את האמת"

חדשות סרוגים12.08.25 08:57  י״ח באב תשפ״ה
  (צילום: משה שי / פלאש90)

אלוף במיל' ישראל זיו, ששימש בעבר כראש אגף המבצעים בצה"ל, התייחס הבוקר לעימות הפומבי בין שר הביטחון ישראל כ"ץ לבין הרמטכ"ל רב‑אלוף אייל זמיר.

בראיון לחדשות הבוקר בקשת 12, אמר זיו: "התעוררנו לקרב בקריה בין שר הביטחון לרמטכ"ל, במצב שבו הרמטכ"ל הגיע אתמול ללשכת השר אך הוא לא זכה לשיחה או פגישה".

זיו תיאר את כ"ץ כמי שמייצג – לדבריו – אינטרס אישי של נתניהו: "המהות שלו היא להפחיד, להלחיץ, לייצר תחושת איום על הרמטכ"ל. הם חוששים מהרמטכ"ל, כי הוא עומד בדרכם של מהלכים פוליטיים-ביטחוניים שהיו כרוכים במחירים קשים".

לדבריו, יש כאן ניסיון להחליש את כוחו של הרמטכ"ל, כפי שקרה עם הרמטכ"ל הקודם. "זו לא התנהגות בלתי ראויה – זו התנהלות בלתי נסבלת. ואני חושב שפשוט מדובר באיש לא ראוי. מדובר ביצירת מצב קיצוני. לפגוע ברמטכ"ל בזמן מלחמה, אין לכך תקדים".

ביחס לסוגיית המינויים, אמר זיו: "תמיד מעדכנים את שר הביטחון. הדיון צריך להתקיים אצל הרמטכ"ל, והוא זה שמעלה לאישור. האחריות היא תחום שיפוטו, ולכן המינוי אמור להיות באחריותו".

16 תגובות - 10 דיונים מיין לפי
1
ישראל זיו אלוף בדימוס
אזרח | 12-08-2025 9:00
שבענו מהערכותיו ותחזיותיו של ישראל זיו.
ישראל זיו-אלוף הכשלונות..
איציק | 12-08-2025 10:27
ישראל זיו...איך האיש הזה לא מתבייש לצאת מהבית??? אין דבר שבו הוא לא טעה לגבי המלחמה לכל אורכה, ועוד ממשיכים לתת לו במה ... אני במקום החמאס הייתי מודאג מהמצפן הזה -שכל מה שהוא אומר קורה להיפך .. מי יודע אולי אנחנו נבין את זה ונתנהל בהתאם..
2
זיו אמר שנתניהו"חלש"כשחיסל את חמאס ברפיח!
א | 12-08-2025 9:02
זיו הרקוב תקף את נתניהו כ"ח ל ש" כי נתניהו עמד לחסל את שאר גדודי חמאס ברפיח, והכריז שעזה תפורז עם שליטה ביטחונית מלאה של ישראל!זיו הרקוב קרא לכך " א ס ו ן"!!...
3
זיו אמר שחיסול חמאס ברפיח ע"ינתניהו-"אסון"!!!
א | 12-08-2025 9:03
זיו הרקוב תקף את נתניהו כ"ח ל ש" כי נתניהו עמד לחסל את שאר גדודי חמאס ברפיח, והכריז שעזה תפורז עם שליטה ביטחונית מלאה של ישראל!זיו הרקוב קרא לכך " א ס ו ן"!!... אא
מקיאה על הסתומים...
מכונת הרעל של אבי החמאס | 12-08-2025 9:56
מקיאה על הסתומים
4
ישראל איש שמבזה אות עצמו כל ראיון
סימה | 12-08-2025 9:05
הזקנה מביישת אותך
5
קטאריהו בן בוגדניהו...
רונן | 12-08-2025 9:08
קטאריהו בן בוגדניהו צורר היהודים מנהל מלחמת חורמה נגד מדינת ישראל בשירות אדוניו הקטארים. האידיוטים השימושים הדתיים מצטרפים אל מלאך החבלה בדהירה להחרבת מדינת היהודים
6
ישראל זיו
ש | 12-08-2025 9:33
לישראל זיו אולי תפסיק לפרסם את בשטויות שלך -מי אתה בכלל עוד לשעבר שיצא מהבודיין -לפני שאתה מגיב לך ובדוק מה אומר החוק-עוד אדם שעבר עליו הכלך
לזה שכתב את התגובה הארוכה
איציק | 12-08-2025 10:29
איך אתה לא מתבייש לכתוב "בזמן שאנחנו מתים בעזה " בזמן שאתה ומקורביך לא היו ולא נכירים בכלל את איזור דרום המדינה, חצוף ???
הביביסטים העבדים של...
אז אתה תומך בשר הכלבלב שר ההשתמטות | 12-08-2025 9:58
הביביסטים העבדים של מממן הנוחבות נתניהו, תומכים עכשיו בפירוק צהל.
כנראה אנחנו לא...
נתניהו מוכן להקריב אלפים כדי להחזיק עוד יום על הכסא ... ובזמן שאנחנו מתים בעזה , הוא דואג לסדר את ילדיו עם דירות בבריטניה וארה"ב... יש לנו ראש ממשלה שיותר דומה לסנדק של ארגון פשע... הוא מוקף באוסף חברי הקואלציה שיותר ויותר נראים כמו חבורת "החיילים" שלו או "הקופים" שלו ... זה לאן שהגיע המדינה בראשות נתניהו ... רקבון שהביא את המדינה לאסון הגדול ביותר בתולדותיה, למשבר כלכלי שהטפשים עוד לא קולטים , לשסע חברתי שלא היה כמוהו, לבידוד בינלאומי מוחלט , ישראלים נרדפים בכל חור בעולם , ופה הפשיעה משתוללת , שיא ברציחות, שיא בגניבות, שיא בפרוטקשן, שיא בפשיעה חקלאית , שיא בגניבת כלי רכב , שיא בגבית דמי חסות , אין בטחון פנים , אין חינוך , אין סעד , אין בריאות , הלומי קרב מתאבדים ולאף אחד לא אכפת , חיילים מתאבדים וזה לא מזיז , עסקים מתמוטטים, חברות פושטות רגל , וכל זה לא כולל את אלפי החללים ועשרות אלפי הפצועים, ומאות אלפי חסרי הדיור ... מי האדיוט שרוצה כזה ראש ממשלה ? | 12-08-2025 9:57
כנראה אנחנו לא הכי חכמים בעולם... ולפי התוצאות , גם ראש הממשלה שלנו רחוק מאד מלהיות חכם ...
7
אין פלא שממשלת...
אין חדש ביבי תמיד ממנה רק עבדים כושלים חסרי כישורים ויכולת חשיבה עצמונית והבנה מינימליים | 12-08-2025 9:55
אין פלא שממשלת מממן החמאס כושלת בכל התחומים
8
חחח ישראל זיו בדיחה מהלכת
בני | 12-08-2025 10:27
ישראל זיו...איך האיש הזה לא מתבייש לצאת מהבית??? אין דבר שבו הוא לא טעה לגבי המלחמה לכל אורכה, ועוד ממשיכים לתת לו במה ... אני במקום החמאס הייתי מודאג מהמצפן הזה -שכל מה שהוא אומר קורה להיפך .. מי יודע אולי אנחנו נבין את זה ונתנהל בהתאם..
בולבול של מכונת...
בני תומך אבי החמאס | 12-08-2025 10:35
בולבול של מכונת הרעל, מי שלא רק טעה אלא ממשיך לטעות והוא גם האחראי הראשי וחסר בושה זה נתניהו! מממן הנוחבות! חמאס חזק הוא נכס! האיש שמנע 7 פעמים חיסול חברו ושותפו למזוודות סינואר! הדואג לכל צרכי חמאס! הנמנע מהים שאחרי! מפקיר החיילים! מפרק המדינה! מביא את הנצחונות המדיניים והבניל לחנאס! ולגופו של עניין, ישראל זיו צודק בדבריו כמובן.
9
שר הבטחון, שאינו...
צודק ישראל זיו | 12-08-2025 10:52
שר הבטחון, שאינו אלא שר ההשתמטות וכלבלב של מממן החמאס, שוב פוגע ברמטכל ובצהל, בזמן מלחמה.
10
חחח אם הליצן...
אריק | 12-08-2025 10:59
חחח אם הליצן הזה אומר משהו, כנראה שהאמת הפוכה