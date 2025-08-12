ישראל זיו על סערת המינויים בצה"ל: "מדובר באיש לא ראוי" - סרוגים

(צילום: משה שי / פלאש90)

אלוף במיל' ישראל זיו, ששימש בעבר כראש אגף המבצעים בצה"ל, התייחס הבוקר לעימות הפומבי בין שר הביטחון ישראל כ"ץ לבין הרמטכ"ל רב‑אלוף אייל זמיר.

בראיון לחדשות הבוקר בקשת 12, אמר זיו: "התעוררנו לקרב בקריה בין שר הביטחון לרמטכ"ל, במצב שבו הרמטכ"ל הגיע אתמול ללשכת השר אך הוא לא זכה לשיחה או פגישה".

זיו תיאר את כ"ץ כמי שמייצג – לדבריו – אינטרס אישי של נתניהו: "המהות שלו היא להפחיד, להלחיץ, לייצר תחושת איום על הרמטכ"ל. הם חוששים מהרמטכ"ל, כי הוא עומד בדרכם של מהלכים פוליטיים-ביטחוניים שהיו כרוכים במחירים קשים".

לדבריו, יש כאן ניסיון להחליש את כוחו של הרמטכ"ל, כפי שקרה עם הרמטכ"ל הקודם. "זו לא התנהגות בלתי ראויה – זו התנהלות בלתי נסבלת. ואני חושב שפשוט מדובר באיש לא ראוי. מדובר ביצירת מצב קיצוני. לפגוע ברמטכ"ל בזמן מלחמה, אין לכך תקדים".

ביחס לסוגיית המינויים, אמר זיו: "תמיד מעדכנים את שר הביטחון. הדיון צריך להתקיים אצל הרמטכ"ל, והוא זה שמעלה לאישור. האחריות היא תחום שיפוטו, ולכן המינוי אמור להיות באחריותו".