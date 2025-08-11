צפו: גל גדות פותחת את העונה החדשה של "ריאיון מיוחד" - סרוגים

באדיבות קשת

ביום חמישי הקרוב, בקשת 12, חוזרת למסך העונה החדשה של "ריאיון מיוחד" – תוכנית הריאיונות פורצת הדרך בהנחיית רותם סלע. כבר בפרק הראשון מחכה לצופים ריאיון יוצא דופן עם אחת הנשים הכי מצליחות בעולם – השחקנית הבינלאומית גל גדות.

הפורמט המיוחד, שכבש את לבבות הצופים בעונות הקודמות, ממשיך גם הפעם – עם מראיינים על הרצף האוטיסטי שמנהלים שיחות פתוחות, ישירות, ולעיתים נוקבות עם הדמויות הכי מוכרות במדינה. בלי פילטרים, בלי תסריטים – פשוט שיחה אמיתית, שבה שום דבר לא מחוץ לתחום.

התוכנית, המופקת ומשודרת על ידי קשת 12, נוגעת בלב של הצופים בדיוק בזכות הפשטות והאמת שבה. המראיינים, שחלקם ילדים ובני נוער אוטיסטים, מביאים איתם רגישות, כנות ושאלות שאף מנחה אחר לא היה מעז לשאול – מה שהופך כל ריאיון לחוויה ייחודית.

עוד באותו נושא עם גל גדות: פסטיבל הקולנוע הבינלאומי בירושלים יתקיים כרגיל לכתבה המלאה בסרוגים >

בעונה הקרובה יתארחו גם דמויות בולטות כמו העיתונאי עמית סגל, השחקן אלי פיניש, והסופר והעיתונאי חנוך דאום. כל אחד מהם יישב מול מראיינים צעירים שיאפשרו הצצה נדירה, אנושית ואותנטית לתוך חייהם האישיים והמקצועיים.

צפו בהצצה לפרק הבכורה עם גל גדות:

באדיבות קשת 12