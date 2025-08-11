יהושע לימוני משחרר סינגל עם מסר של תקווה: "אחד יותר גדול" - סרוגים

יהושע לימוני (צילום אילן ספירא)

יהושע לימוני, זמר ויוצר במוזיקה הישראלית, משחרר את הסינגל "אחד יותר גדול", מתוך אלבום חמישי שצפוי להתפרסם בקרוב. השיר עוסק בחיבור בין היחיד לכלל תוך שמירה על זהות אישית.

האזינו לשירו החדש של יהושע לימוני – אחד יותר גדול:

האלבום נכתב לאורך שמונה שנים, בהשראת חוויות אישיות של לימוני, כולל התמודדות עם אתגר רפואי. לדבריו, השירים משקפים חיפוש אחר שלווה וחיבור אנושי. "שירי האלבום והמופע הם תחנות בדרך אל מציאת נקודת המנוחה שבנפש", אומר לימוני, "לא רק שלי, של כולנו. עד שהפצעים יתאחו, עד שנתחדש כולנו בגרסה טובה יותר של עצמנו, כל אחד בגוון המיוחד שלו כחלק מהציור הנפלא שאנו יכולים להיות, כשהאחדים נשזרים ל- 'אחד יותר גדול'".

לימוני, שפתח את דרכו כמתופף בלהקת "שפיות זמנית", הוציא ארבעה אלבומים, כששירים כמו "חבלי משיח" הושמעו בגלגלצ. הוא הופיע ברחבי הארץ ושיתף פעולה עם אמנים שונים.