הקטל בכבישים: נערה נהרגה מפגיעת משאית סמוך לאדורה - סרוגים

הולכת רגל בת 17 נהרגה היום (שני) בכביש 3552 סמוך לאדורה מפגיעת משאית.

ממד"א נמסר כי "בשעה 14:13 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב לכיש, על הולכת רגל שנפגעה ממשאית בכביש 3552 סמוך לאדורה. חובשים ופראמדיקים של מד"א מדווחים על צעירה בת 17 ללא סימני חיים, עם חבלה רב מערכתית וקובעים את מותה".

פראמדיק מד"א אלעד פס, סיפר: "כשהגענו למקום ראינו את הולכת הרגל שוכבת במרכז הכביש כשהיא מחוסרת הכרה ללא דופק וללא נשימה עם חבלה רב מערכתית. ביצענו בדיקות רפואיות אבל הפציעה שלה הייתה קריטית ונאלצנו לקבוע את מותה במקום."

מתנדב 'צוות הצלה' פנחס טויסיג הוסיף כי "כשהגעתי למקום ראיתי הולכת רגל, נערה בת 17 מחוסרת הכרה ללא דופק ונשימה עם חבלה רב מערכתית לאחר שנפגעה ממשאית. יחד עם פראמדיקים וחובשים נוספים של מד"א ביצענו בה בדיקות רפואיות אך למרבה הצער, עקב אופי הפציעות הקשות ממנו סבלה נאלצו הפראמדיקים של מד״א לקבוע את מותה במקום".

אמש תאונת דרכים קטלנית התרחשה בתל-מור באשדוד, במעורבות רכב ומשאית. כתוצאה מההתנגשות, נהג הרכב נפצע באורח אנוש ופונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, שם נקבע מותו.

"צוותי מד"א שהגיעו למקום העניקו טיפול רפואי ופינו את הנהג במצב אנוש לבית החולים אסותא בעיר, שם נאלצו הרופאים לאשר את מותו. מתנדבי זק"א מרחב לכיש – צוות אשדוד פועלים בזירת התאונה באיסוף הממצאים הרבים לטיפול בכבוד המת".