חשש כבד לחייו: משפחתו של החטוף מנפאל תגיע לביקור בישראל - סרוגים

ביפין ג'ושי (ללא קרדיט)

בני משפחתו של החטוף ביפין ג'ושי מנפאל תגיע היום (שני) לביקור ראשון בישראל, שנה ו-10 חודשים אחרי שנחטף על ידי מחבלי חמאס מקיבוץ עלומים. מאז חודש נובמבר 2023 לא התקבל אות חיים ממנו, ויש חשש כבד לחייו.

הביקור נערך במאמץ משותף של משרד החוץ, מנהלת החטופים במשרד ראש הממשלה, מתאם השו"ן והביטוח הלאומי, והוא יכלול פגישות עם נשיא המדינה יצחק הרצוג, שר החוץ גדעון סער, יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה, מתאם השו"ן ואישים נוספים, וכן עם גורמי מודיעין צבאיים. בנוסף תסייר המשפחה במקום החטיפה בקיבוץ עלומים, וכן תיפגש עם חבריו ללימודים, שורדי טבח ה-7 באוקטובר.

ביפין, סטודנט לחקלאות שלמד בישראל, הוא בין 50 החטופים שנותרו בשבי החמאס בעזה. "המאבק בטרור הוא גלובאלי ואינו מבחין בין דת, גזע ומין" אמרו במשרד החוץ. "הביקור מהווה קריאה נוספת לכל המדינות לפעול ביחד כנגד הטרור וללחוץ להשבת כל החטופים. משרד החוץ, מנהלת החטופים והביטוח הלאומי ימשיכו ללוות את המשפחה, וימשיכו לעשות כל מה שניתן כדי להחזיר את ביפין לחיק משפחתו, כמו את כל יתר החטופים, החיים והחללים כאחד".