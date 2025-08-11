במערכת הפוליטית מגיבים לתקרית המזעזעת: "פשע נוראי" - סרוגים

חיים גולדברג/פלאש90

לאחר התקרית המזעזעת הבוקר (שני) בה כתובת גרפיטי התגלתה על קיר ההמשך בדרומו של הכותל המערבי בסמוך לגן הארכיאולוגי ובסמוך לאיזור המוגדר כ"עזרת ישראל" ובה נכתב "יש שואה בעזה", במערכת הפוליטית מיהרו לגנות זאת.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' כתב: "שכחו מה זה להיות יהודים. ‏האבנים העתיקות האלה, שספוגות בהיסטוריה הארוכה של עמנו, היסטוריה של בניין, חורבן, דם, רדיפות ושואה, ושוב בניין ותקומה. מי שמסוגל לטמא אותן בעלילות דם אנטישמיות חולניות שכח מה זה להיות יהודי.

‏אני קורא למשטרת ישראל להפוך כל אבן כדי למצוא את מי שהרשו עצמם לבזות את קדשי ישראל ולהכתים את מדינת ישראל בשקרים ולמצות איתם את מלוא חומרת הדין".

שר החינוך יואב קיש כתב: "אין גבול לטרלול. ‏הכותל המערבי הוא המקום שבו עמדו דורות יהודים בתפילה ובדמעות. זהו סמל האחדות והנצח של העם היהודי. פגיעה בו היא פגיעה בכולנו. ‏דורש מהמשטרה לפעול בנחישות נגד העבריינים ולהעמידם לדין".

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר כתב: "הזדעזעתי לראות את הפגיעה והזלזול במקום הקדוש ביותר לעם היהודי – הכותל המערבי. משטרת ישראל תפעל במהירות הבזק לעצור את הפורע, ולהעמידו לדין".

ח"כ בני גנץ כתב: "השחתת אבני הכותל המערבי, המקום הקדוש ביותר לעם היהודי – פשע נגד עם ישראל כולו. אני קורא למשטרה לחקור ולמצות את הדין עם הפושעים. המקומות הקדושים שלנו חייבים להישאר מחוץ לכל מחלוקת".