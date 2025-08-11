תחת כיפת השמיים: המוזיאון שיקרין סרטי קאלט לכל המשפחה - סרוגים

אמפיתאטרון מוזיאון הסובלנות. (צילום שי גיל)

במהלך חודש אוגוסט, יוקרנו תחת כיפת השמיים סרטי קאלט לכל המשפחה, במוזיאון הסובלנות בירושלים. הסרטים יוקרנו באמפי פתוח, מה שיעניק חוויה ייחודית לקהל הבאים. הכניסה היא בתשלום סמלי של עשרה שקלים בלבד, ועל בסיס המקום פנוי.

באמפי הפתוח של המוזיאון ישודרו שלושה סרטים פופולאריים ואהובים. בתאריך ה-14 באוגוסט, יום חמישי הקרוב, ישודר הסרט הנוסטלגי משנת 1987, "הנסיכה הקסומה". שבוע לאחר מכן, בתאריך 21 באוגוסט, ישודר סרט הפולחן "קזבלנקה", שיצא כבר לפני למעלה משמונים שנה.

ביום חמישי שלאחר מכן, ב-28 באוגוסט, יוקרן סרט הילדים האהוב על כל המשפחה, "צעצוע של סיפור". ההקרנות ייערכו בשעות הערב, חלקם בגרסה מדובבת לכל המשפחה וחלקם עם כתוביות בעברית. ההושבה היא על בסיס מקום פנוי, ועלות הכניסה היא 10 שקלים. האמפיתיאטרון בו יוקרנו הסרטים, מכיל 1,000 מקומות ישיבה, מוקף על ידי אמת מים מימי בית שני שנבנה במקור על ידי המלך הורדוס. התוכנית הופקה בסיוע סינמטק ירושלים.

מוזיאון הסובלנות ירושלים, הפועל מאז 2023, משלב פעילות תרבותית, חינוכית וציבורית במטרה לקדם סובלנות, שיח ושייכות. לצד תערוכות מתחלפות, מופעים וסדנאות, המוזיאון מקיים אירועים פתוחים לקהל הרחב כחלק מהמגמה להנגיש תרבות במרכז העיר.