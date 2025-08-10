העיתונאית ששכלה בן, גייסה בן נוסף לקרבי - סרוגים

(צילום: יוטיוב / כאן 11)

העיתונאי הסרוגה עפרה לקס, ששכלה את בנה נווה ז"ל, לוחם בסיירת מטכ"ל, בקרב ב-7 באוקטובר, שיתפה היום בראיון בכאן רשת ב' על תחושותיה ביום גיוסו של בנה השני לשירות קרבי בשריון.

לקס סיפרה כי אף פעם לא קל לגייס בן לשירות קרבי, אך הימים הללו, לאחר האובדן, היו קשים במיוחד. היא ציינה כי האימהות שסביבותיה היו נסערות, עם דמעות בעיניים, וההרגשה הייתה כבדה מאוד.

בהתייחסות להחלטת בנה להתגייס לקרבי, לקס הסבירה כי הוא למד תורה במשך שנים רבות, אך בסמוך לגיוס החליט כי מה שחסר לעם ישראל הוא לוחמים. היא הוסיפה כי הוא רצה להיות חלק מהמאמץ הלאומי והם תמכו בהחלטתו, למרות הקושי שבעניין.

לקס הדגישה כי לא חשבה לומר "אנחנו את שלנו נתנו", אלא יותר התמקדה בשאלות ובחששות לגבי העתיד. היא ציינה כי חשוב להיות פתוחים עם עצמנו ולהתמודד עם החששות, במיוחד לאחר חוויות קשות כמו שלה.

לקס גם ציינה כי היא לא הראשונה שמגייסת בן לשירות קרבי לאחר אובדן. היא הזכירה את המקרה של הרב שאול מויאל, שבנו התגייס לקרבי לאחר שאיבד את בנו במלחמה.