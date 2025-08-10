הטבח הבא? בסוריה מדווחים על תנועת כוחות המשטר לאזור הכורדי - סרוגים

הטבח הבא? בסוריה מדווחים על תנועת כוחות המשטר לאזור הכורדי
דיווחים בסוריה: כוחות משטר נעים לעבר אזורים כורדיים בצפון־מזרח, כולל יחידות משטר ג’ולאני מחלב. חשש בארגוני זכויות אדם להסלמה אתנית
Photo by Michael Giladi/Flash90
על פי שורת דיווחים פנימיים מסוריה, כוחות משמעותיים של צבא המשטר החלו בשעות האחרונות לנוע לעבר אזורי השליטה של הכורדים בצפון־מזרח המדינה. במוקדי האזור גוברים החששות מהידרדרות לאלימות רחבת היקף ולסכסוך אתני נוסף בשטח שסבל כבר ממעגלי שפיכות דמים לאחרונה.
מקורות מקומיים מדווחים כי יחידות צבאיות המזוהות עם כוחות משטר אל-ג’ולאני יצאו מבסיסיהן במחוז חלב, ומתקדמות מזרחה לעבר קווי המגע עם המיליציות הכורדיות – כוחות סוריה הדמוקרטית (כּוֹס"ד).
בשטח נצפית גם תנועה של כלי רכב משוריינים וציוד כבד, מה שמעיד על היערכות לקראת עימות פוטנציאלי.
עד כה, אין תגובה רשמית מצדם של נציגי המשטר בדמשק, אך ברשתות מדווחים על שורה של תיעודים של כוחות חמודים רבים לעבר המעוזים הכורדיים בצפון מזרח סוריה.