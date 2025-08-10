בן כספית על ינון מגל: "כמויות גדולות של דם מרוחות על ידיו" - סרוגים

בן כספית על ינון מגל: "כמויות גדולות של דם מרוחות על ידיו"
בן כספית השתלח היום באופן בוטה ביותר בינון מגל ואמר עליו: "תועמלן שכמויות גדולות של דם מרוחות על ידיו"
(צילום: יוסי זליגר, הדס פרוש/פלאש90)
בן כספית תקף היום (ראשון) בצורה חריגה את ינון מגל, וכתב עליו: "לא רק תועמלן, תועמלן שכמויות גדולות של דם מרוחות על ידיו".
את דבריו הוא אמר בהמשך ישיר למתקפה ברשת נגד מגל, על כך שהוא אמר כי "גם במחיר של חטופים, גם במחיר של חיילים, גם במחיר של אזרחים, אנחנו ננצח את המלחמה".
8 תגובות - 7 דיונים מיין לפי
1
נו, ואתם טוענים שהוא טועה?
מרקוס אורליוס | 10-08-2025 9:22
בדיוק ככה.
כרגיל - בן כספית תותח על.
סגלוביץ' | 10-08-2025 9:27
דברי אלוקים חיים.
2
כספית עלוב נפש תנקה את ידיהם של הנוחבות מהדם
בן כספית עלוב נפש | 10-08-2025 9:31
כספית עלוב נפש תנקה את ידיהם של הנוחבות מהדם של התינוקות והנשים מה שהיה בעוטף תתביש לך יהודון עלוב, אתה נחש משקפיים לעומת ינון הצדיק שבאמת אוהב את עמו ויהדותו במה אתה יהודי? אוכל חינם ומקבל משכורת על כך, עיתונאי פח תתחבק עם עוד שונאי ישראל בהיסטוריה: אולמרט, חלוץ, זיו, ברק, יעלון, ועוד חלאות השמאל, שההיסוריה היהודית לא תסלח להם מקבל פנסיות ענק משעוממים, שיוצאים נגד עמם תלמדו מהערבים אהבה לעמם הנבזה
3
עלוב כתמיד. ...
של | 10-08-2025 9:45
עלוב כתמיד.
4
כספית שמ כ שי ר את איומי ה ר צ ח על נתניהו!!
א | 10-08-2025 9:48
כספית שמ כ שי ר את איומי ה ר צ ח על נתניהו!!
5
עקרונית אני מסכים אתו
אלבטרוס | 10-08-2025 10:06
אבל כאחד שמשדר לצידו של תועמלן עם דם על הידיים אין לו זכות לפתוח את הפה.
6
יענון מעגל ...
מלאך חבלה | 10-08-2025 10:11
יענון מעגל אדם בזוי
7
בן כספית הוא ר*צח
אורח | 10-08-2025 11:23
ידיו של בן כספית מלאות בדם נרצחי אוסלו, נרצחי ההתנתקות ונרצחי עסקת שליט. בכל אלו בן כספית תמך, ורצח ישראלים בגלל תמיכתו. ינון מגל צודק ב100% - אי אפשר להיכנע בגלל חטופים. זה נגד כל היגיון בסיסי. ניצחון זו המטרה מספר אחת, חטופים מיד לאחר מכן. מקווה כמובן שנצליח גם להחזיר את החטופים וגם לנצח - על אפו וחמתו של בן כספית שידיו דמים מלאו.