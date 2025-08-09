תקרית אנטישמית בקנדה: יהודי הוכה לעיניי בתו - סרוגים
אדם בעל חזות יהודית הוכה על ידי אלמוני, לעיניי בתו הקטנה. התוקף לא הסתפק רק במכות האכזריות אלא גם השליך את כיפתו של היהודי לתוך שלולית

09.08.25 22:25  ט״ז באב תשפ״ה
תקרית אנטישמית מזעזעת בקנדה. יהודי הוכה על ידי אלמוני, לעיניי בתו הקטנה. התוקף לא הסתפק רק במכות האכזריות אלא גם השליך את כיפתו של היהודי לתוך שלולית.

קנדה הפכה בשנים האחרונות, תחת משטר השמאל הליברלי, לחממה עבור תוקפנות אנטי ישראלית. בשנים האחרונות עומדת קנדה בשורה אחת עם המדינות המתנגדות לישראל כמו צרפת, ספרד ואירלנד בהם השלטון נמצא בידי מפלגות השמאל. רק לפני שנה הטילה סנקציות על שורה של פעילי ימין וארגוני ימין.

שר החוץ גדעון סער הגיב על התקרית בציוץ ברשת ה-X: "התקרית הנראית בסרטון הזה מזעזעת ומרגשת. אב יהודי הוכה אתמול מול בתו במונטריאול, קנדה".

"אלו תמונות המזכירות תקופות חשוכות של רדיפות יהודים. זה מזעזע. ממשלת קנדה חייבת לעשות יותר כדי להילחם באנטישמיות!".

1
כמה עוד סימנים...
הביתה! | 09-08-2025 23:18
כמה עוד סימנים צריך?!
'הצלחות' הממשלה מתפשטות בכל העולם.
אלפסי | 10-08-2025 8:36
עוד הישג למנוול.
2
צריך לשלוח אנשי...
Mad max | 10-08-2025 2:10
צריך לשלוח אנשי מוסד ברחבי העולם להעלים תוקפי יהודים, שידעו הפורעים שיייהם בסכנה אם יעזו לתקוף יהודי
3
זאת ססמאות ריקה...
לא עוד | 10-08-2025 10:00
זאת ססמאות ריקה מתוכן. העולם, בחלקו יש לציין, לא מתעניין בגורל היהודים ומצידו אפשר להמשיך להוליך אותם למשרפות, שום נזק לא יגרום. זאת המציאות וכדאי שנפנים אותה.