תקרית אנטישמית בקנדה: יהודי הוכה לעיניי בתו - סרוגים

תקרית אנטישמית מזעזעת בקנדה. יהודי הוכה על ידי אלמוני, לעיניי בתו הקטנה. התוקף לא הסתפק רק במכות האכזריות אלא גם השליך את כיפתו של היהודי לתוך שלולית.

קנדה הפכה בשנים האחרונות, תחת משטר השמאל הליברלי, לחממה עבור תוקפנות אנטי ישראלית. בשנים האחרונות עומדת קנדה בשורה אחת עם המדינות המתנגדות לישראל כמו צרפת, ספרד ואירלנד בהם השלטון נמצא בידי מפלגות השמאל. רק לפני שנה הטילה סנקציות על שורה של פעילי ימין וארגוני ימין.

שר החוץ גדעון סער הגיב על התקרית בציוץ ברשת ה-X: "התקרית הנראית בסרטון הזה מזעזעת ומרגשת. אב יהודי הוכה אתמול מול בתו במונטריאול, קנדה".

"אלו תמונות המזכירות תקופות חשוכות של רדיפות יהודים. זה מזעזע. ממשלת קנדה חייבת לעשות יותר כדי להילחם באנטישמיות!".