תודה על השאלה: שו"ת על רווקות עם הרב יוני לביא - סרוגים

מה עושים כשהלב נשבר מהאושר של אחרים? איך מזהים סימנים אדומים בקשר? והאם יש גיל שבו “צריך” כבר לצאת לדייטים?

"תודה על השאלה!" היא תוכנית חדשה בה בכל פרק נבחר נושא אחר וניכנס אליו דרך שאלות אמיתיות של אנשים אמיתיים – כאלה שמטרידות את כולנו.

תודה על השאלה: שו"ת על רווקות עם הרב יוני לביא

את התשובות מלווה הרב יוני לביא – איש חינוך, סופר, ומי שמלווה כבר שנים צעירים בהתמודדויות החיים, בין היתר דרך מוקד הנוער חברים מקשיבים ומיזם מועדון ההורים.

בפרק הראשון – שאלות על רווקות – אנחנו עוסקים בכאב של מי שמרגישים שנשארו מאחור, בהתלבטות מול פערים באמונה ובסגנון חיים, בתסכול של דייטים לא מוצלחים ובבלבול מול קשרים לא בריאים.

בין השאלות שעלו:

החברה הכי טובה שלי התארסה – ואני מרוסקת

מתי הזמן להתחיל לצאת לדייטים?

האם קשר בין דתייה לחילוני יכול להחזיק?

אני יוצא כבר שנים וזה פשוט לא מצליח – אולי הבעיה בי?

איך מזהים סימנים לזוגיות אלימה?

איך יודעים שזה באמת זה?

בלי התחכמויות – הרב לביא מקשיב, מנסה להבין, ולא ממהר לתת תשובות קלות לשאלות קשות.

ויש גם מקום לשאלות שלכם!

יש לכם שאלה שמציקה לכם? שלחו לנו אותה לדוא"ל yonilavi10@gmail.com – ואולי נעסוק בה בפרק הבא של תודה על השאלה!