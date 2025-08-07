הקרמלין מאשר: פוטין וטראמפ ייפגשו בימים הקרובים - סרוגים

פוטין וטראמפ. ארכיון (צילום: Kremlin.ru\ויקימדיה)

נשיא רוסיה ולדימיר פוטין ייפגש בימים הקרובים עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ – כך הודיע היום (חמישי) היועץ הבכיר בקרמלין, יורי אושקוב. זו תהיה הפגישה הראשונה של שני המנהיגים מאז תחילת כהונתו השנייה של טראמפ בבית הלבן בינואר האחרון.

לפי דבריו של אושקוב, ברוסיה "התחילו בהכנות קונקרטיות" לקראת הפגישה – אך בשלב זה לא נקבע תאריך או מיקום מדוייק. במקביל, במוסקבה אמרו כי הם טרם הגיבו על האפשרות של קיום פגישה משותפת של טראמפ ופוטין עם נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי.

הודעת הקרמלין מגיעה יום אחרי פגישתו של פוטין במוסקבה עם שליחו של טראמפ, סטיב וויטקוף, ולקראת הדדליין של טראמפ לרוסיה לסיים את המלחמה באוקראינה – שאמור להיות מחר. אמש טראמפ ציין כי "הושגה התקדמות" בשיחות של וויטקוף ופוטין, כשלדבריו "יש סיכוי טוב שתהיה פגישה בקרוב מאוד".

גם דוברת הבית הלבן קרוליין לוויט אמרה אמש כי "הרוסים הביעו את רצונם להיפגש עם הנשיא טראמפ, והנשיא פתוח להיפגש גם עם הנשיא פוטין וגם עם הנשיא זלנסקי".