"נעמד על קבר בלי זעקות של שבר": הסינגל החדש של אמיר בן גל - סרוגים

אמיר בן גל (צילום: אסף פרי)

הזמר והיוצר אמיר בן גל משחרר סינגל חדש בשם "כתוב בספר", מתוך אלבום הבכורה שצפוי לצאת בחודשים הקרובים. השיר, שמבטא את רוחו של העם הישראלי מול אתגרים מתמשכים, משלב בין מילים נוקבות למסר של תקווה ועוצמה.

האזינו לשירו החדש של אמיר בן גל – "כתוב בספר":

השיר נפתח במילים הכואבות: "נעמד על קבר, בלי זעקות של שבר, ואפילו לא דמעה. מסביב רק שקט, דמות אחת בודדת, ופניו מלאים אימה". "כתוב בספר" מתאר את המציאות המורכבת של החיים בישראל, תוך התייחסות לאיומים ולתהפוכות של השנים האחרונות.

המילים, כמו "יש בו עוד כוח, הוא מסרב לברוח", משקפות את החוסן הלאומי והאמונה בהמשכיות, גם מול קשיים. השיר נע בין סגנונות פופ ורוק, עם לחן ועיבוד מוזיקלי שמשלבים מוטיבים מגוונים.

על אמיר בן גל: איש חינוך, לוחם ויוצר

אמיר בן גל, תושב ירושלים, הוא איש חינוך ותיק שמילא תפקידי ניהול שונים במערכת החינוך. כסרן במילואים בחטיבת הצנחנים, הוא שירת מעל 250 ימים בגזרות שונות מאז ה-7 באוקטובר, במהלך מלחמת "חרבות ברזל". לצד פעילותו הצבאית והחינוכית, בן גל עוסק במוזיקה מזה כ-20 שנה, כותב ומלחין עשרות שירים. רק לאחרונה החל לשחרר את יצירותיו לקהל הרחב.

בין השירים שכבר שוחררו לרדיו ניתן למצוא את "יום רודף יום" בהפקתו של אורי אבני, "דרך ארץ וימים" בביצועו של אליעזר בוצר ז"ל, ו"אתה עוד כאן" בביצוע בועז שרעבי, שיר שנכתב לזכרו של אחיינו, סרן רועי בית יעקב ז"ל, שנפל בלחימה בעזה.

מה צפוי בהמשך?

הסינגל "כתוב בספר" הוא טעימה ראשונה מהאלבום הקרוב של בן גל. האלבום צפוי להציג שילוב של סגנונות מוזיקליים וטקסטים שמתמודדים עם המציאות הישראלית בצורה ישירה וכנה. היצירה של בן גל ממזגת רגש עמוק עם מסרים אוניברסליים. היא מהדהדת בקרב כל מי שמכיר מעט את המציאות הישראלית המורכבת.