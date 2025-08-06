נער נפל מ-8 מטרים במהלך טיפוס בצפון. צפו בחילוץ - סרוגים

חילוץ, אילוסטרציה | צילום: יחידת החילוץ מגילות.

מתנדבי משטרת ישראל מיחידת חילוץ גולן ביצעו לפני זמן קצר פעולת חילוץ מורכבת של נער בן 17 מהצפון, שנפל מגובה של כ-8 מטרים במהלך טיפוס על קיר סלע במצוק דלתון. הנער, שטיפס עם חברים בעזרת חבלים, נפצע בתאונה.

חובשי היחידה העניקו לנער טיפול רפואי ראשוני בשטח, ובמקביל הקימו המחלצים מערכת חבלים מתקדמת ששימשה להרמתו באלונקה אל שפת המצוק. לאחר מכן, נשאו המתנדבים את הנער באלונקה עד לחניון הסמוך, משם פונה באמבולנס של מד"א לבית החולים להמשך טיפול. הנער היה בהכרה מלאה במהלך הפינוי, כשקיים חשד לפגיעה בעמוד השדרה.

חילוץ הנער | צילום: דוברות משטרת ישראל

