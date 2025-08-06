לפיד הזהיר את נתניהו: "כיבוש עזה זה רעיון רע מאוד" - סרוגים
לפיד הזהיר את נתניהו: "כיבוש עזה זה רעיון רע מאוד"

ראש האופוזיציה יאיר לפיד הזהיר את נתניהו בפניי תוכנית הקבינט ואמר לו: "כיבוש רצועת עזה זה רעיון רע מאוד"

06.08.25 14:29  י״ב באב תשפ״ה
לפיד הזהיר את נתניהו: "כיבוש עזה זה רעיון רע מאוד"
  יונתן זינדל/פלאש90

ראש האופוזיציה יאיר לפיד, נפגש היום (רביעי) לתדרוך ביטחוני עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. בסיום הפגישה הוא מסר: "אמרתי לנתניהו – כיבוש עזה זה רעיון רע מאוד, לא יוצאים למהלך כזה אלא אם רוב העם מאחוריך, עם ישראל לא מעניין במלחמה הזו. נשלם עליה מחירים כבדים מידי".

הפגישה ערכה 40 דק, בנוכחות המזכיר הצבאי.

נזכיר כי מוקדם יותר היום, חטופים ששוחררו משבי חמאס, מסרו אזהרה חמורה לגורמים במערת הביטחון, וחשפו בפניהם כי למחבלי חמאס יש אמצעים טכנולוגיים מיוחדים, לזיהוי התקרבות של כוחות צה"ל למקומות שבהם מוחזקים חטופים, כל זה כחלק מחששם של משפחות החטופים מכיבוש רצועת עזה.

האמצעים המיוחדים כוללים מצלמות עם חיישנים או פצצות שאמורות להיות מופעלות במקרה של התקרבות כוחות צה"ל למקום שבו נמצאים חטופים. החשש בקרב משפחות החטופים גובר על רקע כוונת הממשלה להרחיב את הפעילות הצבאית ברצועת עזה.

נזכיר כי בכירי ביטחון רבים הזהירו גם בפניי המהלך, וטענו כי ניסיון כיבוש רצועת עזה עלול להביא למותם של עשרות חיילים ולהריגת חטופים בידי שוביהם. בנוסף, הרמטכ"ל אייל זמיר הזהיר את צה"ל בפניי כיבוש רצועת עזה, ואמר לו כי חטופים עלולים להיהרג מכך.

8 תגובות - 8 דיונים מיין לפי
1
החייל האמיץ לפידיוט...
דןדן | 06-08-2025 14:36
החייל האמיץ לפידיוט נכנע לחיסבטלה.לא מספיר לאהבל- רוצה כנעה לחמס שישרף
2
טמבל בור וכסיל...
עזריאל | 06-08-2025 15:11
טמבל בור וכסיל שכבר מזמן נהיה הבדיחה של המדינה מייעץ לראש הממשלה.... מתוך מה את מייעץ לו מתוך ההשכלה שלך? מתוך הניסיון הצבאי שלך? מתוך ההסכם המטומטם והמזיק שעשית המדינה??? מתוך מה את מייעץ ???
3
לפיד נחשף!!! רוצה...
מגיב | 06-08-2025 15:56
לפיד נחשף!!! רוצה שחמאס יישאר בשלטון בעזה . סתימה בחשיבה,ממש קצר רואי .לא רואה מעבר למחר.
4
הוא גם הזהיר אותו לפני ה 7 באוקטובר- לא עזר
נדב | 06-08-2025 17:01
בכלל
5
לפיד בן טומי...
יוסף חיים | 06-08-2025 17:38
לפיד בן טומי חמור לא מבין טמבל. יועמשית רשעה נגד הדת בישראל. מיליון משתמטים בתל אביב. מזיקים לעם היהודי ולמדינת ישראל בכל העולם. המשתמטים בתל אביב קפלן, הם גייס חמישי הם אויבי מדינת ישראל. לימוד התורה של החרדים מציל את עם ישראל. מציל חיים. לומדי התורה מגינים על עם ישראל יותר מהחיילים בצהל. בזכות לומדי התורה עם ישראל מנצח את האויבים. התורה היא הנשמה של עם ישראל. אין חיים לגוף בלי הנשמה. לימוד התורה הוא הנשמה של עם ישראל. בלי לימוד התורה הצבא מת חלילה. ה' עוזר לעם ישראל בזכות לומדי התורה. כל הצרות של עם ישראל הם בגלל בגץ המרושע שמעודד לרמוס את הדת בישראל בארצנו הקדושה. בגץ מעודד מצעדי תועבה. מעודד נשואים חד מיניים של גבר עם גבר. ושל אישה עם אישה בגץ מעודד זנות. תועבות חזיר וחמץ בפסח. בגץ רומס את הדת בישראל. ולצערנו בגץ המושחת שחבר ממנה חבר קובע את החוקים בצהל. לכן החרדים ימותו ולא יתגייסו חלילה לצהל. בצהל הדת והמצוות והתורה של החרדים ילכו לאבדון חלילה. צהל לא יודע מה זה אישה מיוחדת אך ורק לבעלה. אצל החרדים הנורמה אישה בתולה. אצל החילונים ובצהל הזנות זה הנורמה זנות חוגגת בחינוך ומגיל קטן בעידוד בגץ.
6
החייל האמיץ יאיר...
יוספוס בן פלביוס | 06-08-2025 19:01
החייל האמיץ יאיר בן יוסף הלפידי, זה שנלחם בלבנון עם 2 רימונים בהצלבה(אגב, הוא אף פעם לא הכחיש שאמר זאת, ואע״פי שהוא אידיוט, הוא יודע למה. ציטוט ממנו שלא מצליח להימחק ממוחי: ״ גם הוטו ובוטו זו אנטישמיות״. בהקשר לטבח שהיה בין שני השבטים האלו באפריקה. לפעמים קורא, כשיש רוח חזקה מאוד, שהתפוח נופל רחוק מהעץ. צריך לבדוק מתי נוצר העובר….
7
סרוגי שעטנז. אתם...
יוספוס | 06-08-2025 19:08
סרוגי שעטנז. אתם צנזור הפרוקסי של השמאל!!
8
ללפיד האהבל יש...
עם ישראל | 07-08-2025 6:35
ללפיד האהבל יש רעיונות גרועים מאוד...מאוד כדאי לא להקשיב לו