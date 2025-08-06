לפיד הזהיר את נתניהו: "כיבוש עזה זה רעיון רע מאוד" - סרוגים

יונתן זינדל/פלאש90

ראש האופוזיציה יאיר לפיד, נפגש היום (רביעי) לתדרוך ביטחוני עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. בסיום הפגישה הוא מסר: "אמרתי לנתניהו – כיבוש עזה זה רעיון רע מאוד, לא יוצאים למהלך כזה אלא אם רוב העם מאחוריך, עם ישראל לא מעניין במלחמה הזו. נשלם עליה מחירים כבדים מידי".

הפגישה ערכה 40 דק, בנוכחות המזכיר הצבאי.

נזכיר כי מוקדם יותר היום, חטופים ששוחררו משבי חמאס, מסרו אזהרה חמורה לגורמים במערת הביטחון, וחשפו בפניהם כי למחבלי חמאס יש אמצעים טכנולוגיים מיוחדים, לזיהוי התקרבות של כוחות צה"ל למקומות שבהם מוחזקים חטופים, כל זה כחלק מחששם של משפחות החטופים מכיבוש רצועת עזה.

האמצעים המיוחדים כוללים מצלמות עם חיישנים או פצצות שאמורות להיות מופעלות במקרה של התקרבות כוחות צה"ל למקום שבו נמצאים חטופים. החשש בקרב משפחות החטופים גובר על רקע כוונת הממשלה להרחיב את הפעילות הצבאית ברצועת עזה.

עוד באותו נושא השר הבכיר מודה: "החטופים יהיו בסכנה אבל אין ברירה" לכתבה המלאה בסרוגים >

נזכיר כי בכירי ביטחון רבים הזהירו גם בפניי המהלך, וטענו כי ניסיון כיבוש רצועת עזה עלול להביא למותם של עשרות חיילים ולהריגת חטופים בידי שוביהם. בנוסף, הרמטכ"ל אייל זמיר הזהיר את צה"ל בפניי כיבוש רצועת עזה, ואמר לו כי חטופים עלולים להיהרג מכך.