מול הצונאמי המדיני: שר החוץ של דרום סודן ביקר לראשונה ביו"ש - סרוגים

במסגרת ביקורו המדיני בישראל, שר החוץ של דרום סודן, מונדיי סאמאייה קומבה, הגיע היום (רביעי) לשומרון ולבנימין, זאת במסגרת ביקורו המדיני בישראל. במהלך הביקור קומבה קיים סיורים עם ראשי המועצות יוסי דגן וישראל גנץ. ביקורו של השר התקיים ביוזמת שר החוץ גדעון סער, והשתתף בו מנכ״ל משרד החוץ צחי דיקשטיין ובחלקו גם סגנית השר שרן השכל.

את ביקורו פתח שר החוץ ביישוב פדואל, שם שמע סקירה נרחבת מפי ראש המועצה דגן בתצפית הלאומית "המרפסת של המדינה" על שם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ. לאחר התצפית הביטחונית והאסטרטגית, דגן הסביר לשר החוץ באריכות על הקשר של עם ישראל לארץ ישראל עוד מימי אבותינו בתנ״ך, ובפרט ליהודה ושומרון ארץ התנ״ך.

לאחר מכן ביקר ב"שילה הקדומה", שם זכה להדרכה מפי ראש מועצת בנימין ומועצת יש״ע ישראל גנץ, שהציג לו ממצאים היסטוריים בני למעלה מ-3,000 שנה. גנץ הסביר לו את הקשר הארוך והבלתי ניתן לניתוק בין עם ישראל למולדתו, ובעיקר ביהודה ושומרון.

במהלך הפגישה דגן בירך את השר הבכיר על בואו לשומרון ואמר כי "זה כבוד עבורנו לארח אתכם בשומרון, ארץ התנ"ך. אנחנו יודעים מה אתם עושים למען ישראל, אנחנו מודעים למצב הביטחוני במדינה שלכם, ואנחנו מרגישים שאנחנו עומדים יחד. יש לנו ערכים משותפים, יש לנו אויבים משותפים, ואני מקווה שמהביקור הזה נתחיל לפעול ולהאבק יחד – קודם כול למען צדק, ושנית, למען הביטחון אצלכם ואצלנו".

גנץ אמר לקומבה כי "בשנים האלו עם ישראל קם וחוזר אל ארצו. עם שר החוץ הדרום סודני נגענו בחרסים שהשאירו כאן אבותינו לפני 3000 שנה. דיברנו על כך שחזרתנו לכאן לבנימין היא לא רק צדק היסטורי, אלא מקור ברכה לעולם כולו. הוא נשא תפילה לשלום עם ישראל, לשלום ארצו ולשלום העולם משילה הקדומה מקום המשכן הראשון".

קומבה עצמו אמר במהלך ביקורו במרפסת של המדינה כי "רצינו לבקר בשומרון לפני שנחזור. אני מודה מאוד על דבריך ואני מרוצה. אני חושב שזו החוליה האחרונה במסע הביקור שלי כאן. ביקור במקום הזה משמעותי מאוד עבורנו כמדינה, ואני מאמין שגם לביקור כאן יש משמעות רבה ביחסים שלנו עם מדינת ישראל. אני גם מאמין שביקור במקום הזה הוא מבורך".

״שמחתי להכיר את המקום הזה, ואני מקווה שכל מי שיגיע מהמדינה שלנו יגיע גם לבקר כאן. מי שיש לו הזדמנות, אני ממליץ לו לבקר בשומרון" הוסיף. "אנחנו מתפללים להצלחתכם, מתפללים ליציבות שלכם, מתפללים לשגשוג ולשלום במדינה הזאת. דרום סודן היא ידידה קרובה של ישראל, ואנחנו נמשיך להיות קרובים מאוד לישראל".

בסיכום דבריו השר הודה על האירוח בשומרון: "תודה על כך שקיבלתם אותי, תודה על האירוח. הצלחה רבה, אנחנו מתפללים, כמובן, שוב, עבור התושבים פה. אנחנו מתפללים שהאל הכול יכול יעניק להם עוד ברכות ויציבות ושלום״.

הקשרים המיוחדים בין ישראל לדרום סודן החלו עוד לפני הכרזת עצמאותה של המדינה בשנת 2011. ישראל סייעה רבות לדרום סודן במאבקה לעצמאותה והייתה מהראשונות בעולם להכיר בה כמדינה ריבונית, מה שהוביל לקשרים הדוקים. ביקור שר החוץ בשומרון מדגיש את המחויבות ההדדית להעמיק קשר זה, תוך הכרה בחשיבות ההתיישבות ביהודה ושומרון כחלק בלתי נפרד ממדינת ישראל.