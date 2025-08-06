מחזמר "קול ישראל" יעלה בבכורה בקריה האקדמית אונו - סרוגים

אנסמבל מחזמר, אונו מיויזק הקריה האקדמית אונו (צילום: טל פורמן)

מחזמר מקורי חדש, "קול ישראל", יוצג בבכורה כמופע הסיום של אנסמבל מחזות הזמר בבית הספר למוסיקה Ono Music בקריה האקדמית אונו. המופע יתקיים בתאריכים 12–14 באוגוסט 2025 באולם הקונצרטים ע"ש שוליך.

פרטי המופע

ההפקה, בניהול אמנותי, בימוי וכוריאוגרפיה של עדינה פלדמן ובליווי מוזיקלי של שלי בינמן, מציגה יצירה תיאטרלית-מוזיקלית מקורית. המופע משלב שירים ממחזות זמר ישראליים ויהודיים, סרטוני וידאו ארט, משחק ותנועה, ויוצר סיפור משפחתי ישראלי המשקף את ההוויה המקומית. התזמורת החיה והסטודנטים של האנסמבל, בהנחיית מאסטרו ירון גוטפריד, מביאים לבמה ביצועים המשלבים שירה, דרמה ותנועה.

המופעים יתקיימו בתאריכים הבאים:

12 באוגוסט 2025, יום שלישי, בשעה 20:00

13 באוגוסט 2025, יום רביעי, בשעות 17:00 ו-20:30

14 באוגוסט 2025, יום חמישי, בשעות 17:00 ו-20:30

הרשמה ופרטים נוספים

הכניסה למופעים חופשית, אך נדרשת הרשמה מראש דרך האתר הרשמי של הקריה האקדמית אונו.

המופע מציג את כישרונם של הסטודנטים ומציע הצצה לדור הבא של אמני הבמה בישראל, תוך שילוב אלמנטים של תרבות ישראלית ומוזיקה מקורית.