"כוכבים בריבוע": פורמט ריאליטי-מפורסמים נוסף בדרך אלינו

אוראל צברי (צילום: עמית נעים), גורי אלפי (צילום: גבריאל בהרליה), לוסי איוב (צילום: שי פרנקו), עידו רוזנבלום (צילום: ערן לוי)

קשת 12, בשיתוף טדי הפקות, משיקה גרסה ישראלית מחודשת לפורמט הבינלאומי המוכר Hollywood Squares, שזוכה לקאמבק עולמי. התוכנית, ששודרה בעבר בישראל ובעשרות מדינות, חוזרת כעת תחת השם "כוכבים בריבוע" עם הנחיה של עידו רוזנבלום וכוכבים כמו גורי אלפי, לוסי איוב ואוראל צברי, לצד אורחים מפתיעים נוספים.

מהי "כוכבים בריבוע"?

התוכנית מבוססת על הפורמט האמריקאי Hollywood Squares, שזכה להצלחה מחודשת ברחבי העולם, כולל בארצות הברית בהנחיית השחקנית דרו ברימור. מדובר בתוכנית בידור קלילה המשלבת הומור, תחרות ושאלות טריוויה, בה הכוכבים יושבים בתוך משבצות ענק ומספקים תשובות שנונות ומפתיעות. המתמודדים יצטרכו להחליט האם התשובות נכונות או שמא מדובר בבלוף.

הריאליטי החדש ישודר בקשת 12. הערוץ מתרכז בתוכניות ריאליטי שמתמקדות במפורסמים. רק עכשיו הסתיימה העונה של "הזמר במסכה, בה מתחת למסכה מתגלים מפורסמים. התוכנית "רוקדים עם כוכבים" עדיין משודרת, ועכשיו מצטרף פורמט מפורסמים חדש. האם זה מספק את ההצצה שכולנו מחפשים לחיי המפורסמים, או כבר יהפוך מאוס? נצפה ונגלה.