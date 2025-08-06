דריכות שיא בישראל: חמאס הטמין פצצות במנהרות החטופים - סרוגים

עבד רחים כתיב/פלאש90

חטופים ששוחררו משבי חמאס, מסרו היום (רביעי) אזהרה חמורה לגורמים במערת הביטחון, וחשפו בפניהם כי למחבלי חמאס יש אמצעים טכנולוגיים מיוחדים, לזיהוי התקרבות של כוחות צה"ל למקומות שבהם מוחזקים חטופים, כל זה כחלק מחששם של משפחות החטופים מכיבוש רצועת עזה.

האמצעים המיוחדים כוללים מצלמות עם חיישנים או פצצות שאמורות להיות מופעלות במקרה של התקרבות כוחות צה"ל למקום שבו נמצאים חטופים. החשש בקרב משפחות החטופים גובר על רקע כוונת הממשלה להרחיב את הפעילות הצבאית ברצועת עזה.

נזכיר כי בכירי ביטחון רבים הזהירו גם בפניי המהלך, וטענו כי ניסיון כיבוש רצועת עזה עלול להביא למותם של עשרות חיילים ולהריגת חטופים בידי שוביהם. בנוסף, הרמטכ"ל אייל זמיר הזהיר את צה"ל בפניי כיבוש רצועת עזה, ואמר לו כי חטופים עלולים להיהרג מכך.

