דריכות שיא בישראל: חמאס הטמין פצצות במנהרות החטופים - סרוגים

דריכות שיא בישראל: חמאס הטמין פצצות במנהרות החטופים
חטופים ששוחררו משבי חמאס, מסרו אזהרה חמורה לגורמים במערת הביטחון וחשפו כי מחבלי חמאס הטמינו מצלמות עם חיישנים או פצצות שיופעלו במידה וצה"ל יתקרב לחטופים
חטופים ששוחררו משבי חמאס, מסרו היום (רביעי) אזהרה חמורה לגורמים במערת הביטחון, וחשפו בפניהם כי למחבלי חמאס יש אמצעים טכנולוגיים מיוחדים, לזיהוי התקרבות של כוחות צה"ל למקומות שבהם מוחזקים חטופים, כל זה כחלק מחששם של משפחות החטופים מכיבוש רצועת עזה.
האמצעים המיוחדים כוללים מצלמות עם חיישנים או פצצות שאמורות להיות מופעלות במקרה של התקרבות כוחות צה"ל למקום שבו נמצאים חטופים. החשש בקרב משפחות החטופים גובר על רקע כוונת הממשלה להרחיב את הפעילות הצבאית ברצועת עזה.
נזכיר כי בכירי ביטחון רבים הזהירו גם בפניי המהלך, וטענו כי ניסיון כיבוש רצועת עזה עלול להביא למותם של עשרות חיילים ולהריגת חטופים בידי שוביהם. בנוסף, הרמטכ"ל אייל זמיר הזהיר את צה"ל בפניי כיבוש רצועת עזה, ואמר לו כי חטופים עלולים להיהרג מכך.
אבל הפצצות שהוא...
רועי ברזל | 06-08-2025 8:23
אבל הפצצות שהוא מטמין יום יום לחיילי צה"ל זה בקטנה, החטופים הם קדושים ברמה אלוקית
אין קדושים ואין...
שירי מנתניה | 06-08-2025 15:13
אין קדושים ואין אלוהים בבועה הביביסטית. מאות חיילים כבר נפלו ויפלו עוד מאות כולם מאותו דם. חיי אדם אין להם ערך!
How I Got...
| 06-08-2025 8:24
החלטות כואבות וקשות יש לקחת
אזרח | 06-08-2025 8:26
גם חיילים יכולים להיהרג. החלטה כואבת צריך לקבל. לא ניתן כל החיים לחיות באולי, בחשש, ב 7.10 נוסף.
מדינה לא יכולה...
מיקי | 06-08-2025 8:28
מדינה לא יכולה להיות שבויה של עשרים שבויים. לכבוש לטהר עכשיו.
כולה 20 שבויים......
שירי מנתניה | 06-08-2025 15:09
כולה 20 שבויים... מי סופר וכולה מאות נופלים - בקטנה - מצפון של ביביסט.
משפחות חטופים יקרות......
דורון גולדפרב | 06-08-2025 8:31
משפחות חטופים יקרות... חוץ מלא על כל תכנית שמפורסמת אולי יש לכם תכנית איך להוציא את יקירכם.... שכחתם מי חטף רצח אנס מחזיק חטופים בטח לא אנחנו הם גרועים מחיות רעות.... ביקורת כל הזמן תבואו בטענות לאלה שידעו ולא עידכנו את רהמ מה רורות החיילות ליד הגדר... מתי הודיעו לרהמ אחרי הפוגרום הגיהנום שעשה החמאס.... הלב כואב המצב לא טוב .. נתפלל לאלוהים עם זה יעזור..
יש משהו שלא...
יוסי | 06-08-2025 8:32
יש משהו שלא מובן בכל נושא החטופים הרי כפי שפורסם אחרון החטופים ישוחרר כשעזה תשתקם אז בכל מקרה ימותו חטופים מה בדיוק רוצים
ביבי צריך לקבל...
אליהו 3 | 06-08-2025 9:47
ביבי צריך לקבל החלטה אמיצה לטובת מדינת היהודים ושרוב העם תומך בה. הוא ממסמס את המלחמה, מאבד את ההרתעה והשגי המלחמה. מזמין לחץ עולמי ומעלה את גלי האנטישמיות בעולם. וגם הבורסה מתרסקת זה המדד האמיתי לחולשה של ביבי
לכל חסרי המצפון...
אירית | 06-08-2025 9:49
לכל חסרי המצפון שמגיבים נגד שחרור החטופים אכן החמאס הנאצים האלה אשמים בפשעי ה 07.10.23, אבל מדובר באזרחים שנחטפו ממיטותיהם ומבתיהם, והצבא והממשלה הנפלאה שלנו כשלו בהגנתם. ראשית לשחרר את כל החטופים, מה ציפיתם? שהחמאס יקבל את חיילנו בפרחים? ראשית שחרור החטופים בהסכם כי אין ברירה, אח"כ החמאס יספק לנו מספיק הזדמנויות להיכנס בהם. מעבר לזה שהממשלה הנפלאה שלנו, במקום למנף את ההישגים של הצבא ולדאוג לחלופה לחמאס , היא הנפלאה יחה את שלטונו ואנחנו מתבוססים בעזה , ועשיו נקריב את החטופים, תתביישו
גברת אירית זה...
ניר | 06-08-2025 11:11
גברת אירית זה מאד קל לספר לנו מה המחיר ומה לא ספרי נא מה כן ואיך את מציעה להתמודד עם הענין? אם לא ברור לך עדין שחמאס לא יתן לכל החטופים להשתחרר לעולם, הרי שאת לא רוצה להבין זאת , שחרור חטופים במו"מ אינו בידיים של הממשלה. ואני מזכיר לך שכל החטופים הנוכחיים הם תוצאה של העיסקה הקודמת לשחרור גלעד שליט אולי צריך להחזיר את כל עם ישראל חטופים ? אולי תביני שבמשך המשוואה הקיימת של כניעה תמידית מבטיחה עוד ועוד חטופים בעתיד וגם אותם צריך לספור? לגבי סיפורי מי אשם בעזה, אולי את מצליחה לפספס אבל צהל משתבלל בעזה כבר קרוב לשנתיים ואלה אגב בעיקר בני הסקטור הקטן שאני משתייך אליו והמרכז ימין הפשוטים שנושאים בעיקר הנטל. אל תספרי לי על מחירים. לצהל כבר שנתיים מורח את הזמן בעזה, הממשלה לא מחליטה עבורו איך לפעול , את זה הרמטכל מחליט ואנחנו במצב הזה כיוון שהרמטכל מעדיף שלא לשלוט בשטחים שהצבא כובש במחיר דמים כבד והתוצאה לנגד עינייך. אם אינך מבינה מה את רואה , לא לנחש בבקשה אנחנו לפני הכרעות כבדות לא כי מישהו מזלזל בחטופים ומי שטוען שכן הוא פשוט מנוול. אנחנו לפני הכרעות קשות כי מוצו כל הדרכים לנסות לשחררם תמורת מחיר אסטרטגי נסבל ללא הצלחה . ואם אינך מבינה שחמאס לעולם לא יוותר על דרישה לסיום המלחמה ופתיחת כל המעברים תמורת רק חלק מהחטופים, ובשניה שהם יפתחו שאר החטופים יוברחו מהרצועה גורלם יחרץ, הרי שהבעיה היא בורות שלך
בבקשה אנא ממך...
אילנה | 06-08-2025 13:28
בבקשה אנא ממך ראש הממשלה ביבי. תעצור המלחמה תחזיר החטופים בדחיפות לפני שהם ימותו. אחר כך אפשר לחסל ולהרוג את חמס כמו שאנחנו יודעים לעשות. בבקשה. תחזיר את החטופים. בבקשה .
מה לא ברור?...
שירי מנתניה | 06-08-2025 15:06
מה לא ברור? חטופים רק בעיסקה! שנה שעברה!!!!!!
יכולים???? כמו, כשחוצים...
שירי מנתניה | 06-08-2025 15:10
יכולים???? כמו, כשחוצים כביש... סכנה בקטנה, לא מאות נופלים.
כיבוש הרצועה יתבצע...
רוני | 06-08-2025 21:58
כיבוש הרצועה יתבצע במהלך פתע, עושה רושם שזה לא נדרש להחלטה אם יתבצע אלא מתי בלבד.
די למלחמה. צריך להוציא את כל החיילים.
יוסי | 07-08-2025 14:42
לאפשר הגירה מרצון, ולהטיל מצור מלא. מי שרוצא מים - יקבל במשאית ללוב.