חושבים שלהיות זוג דתי וחילונית זה מורכב? תוסיפו פרויקט מוסיקלי משותף

נעומי טוב וליאור אלמליח (צילום: אופק בירנבאום)

זוג דתילוני ומוזיקלי במיוחד מוציא סינגל משותף. השיר "משייה" הוא חלק מפרויקט מוסקלי בשם "פעמיים כי טוב" של הזוג נעומי טוב וליאור אלמליח. הפרויקט צמח מתוך סשנים ספונטניים בימי הקורונה. עכשיו הוא מביא לראשונה אלבום שלם של מוסיקה משותפת המשקפת את עולמותיהם המגוונים של בני הזוג: נעומי, זמרת אופרה קלה שגדלה על מוסיקה מערבית, וליאור, פייטן בינלאומי מוערך המביא את ניחוח הפיוט המרוקאי.

משייה - נעומי טוב וליאור אלמליח

שילוב ייחודי של עולמות מוסיקליים

הסינגל "משייה" הוא סיפור של בית. זהו מפגש מרגש בין המוסיקה המערבית של נעומי למוסיקה האוריינטלית של ליאור. הטקסט והלחן, פרי עטו של האומן והיוצר המוערך גוסטו, שומרים על גבולות מוסיקליים עצמאים לכל אחד מבני הזוג, תוך יצירת הרמוניה מופלאה. את ההפקה המוסיקלית המוקפדת הוביל ערן מיטלמן, חבר קרוב ושכן של המשפחה, שהפך את החזון המוסיקלי למציאות.

גוסטו, שחתום על להיטים כמו "עלא-סלאמתכ" של מירי מסיקה ו"מענדי" של נסרין, מביא לפרויקט את המומחיות שלו בשילוב מוסיקה צפון-אפריקאית עם נגיעות ישראליות, תוך שימוש בעברית ובשפה הערבית-אלג'יראית.

משפחה מעורבת, מוסיקה מאחדת

נעומי טוב וליאור אלמליח, נשואים מזה 15 שנה, מגדלים את שלושת ילדיהם כמשפחה מעורבת. נעומי מנהלת אורח חיים חילוני, בעוד ליאור שומר על מסורת דתית. ליאור, פייטן מוכר ומוערך, זכה בפרס שר החינוך ליוצרים בתחומי התרבות היהודית ע"ש אורי אורבך והופיע בטקס המשואות 2024.

נעומי, שגדלה בבית מוסיקלי לאב שהיה מפקד תזמורת צה"ל, התבלטה כסולנית במקהלות ותזמורות זוכות פרסים בארץ ובעולם. כעת, כשהילדים גדלו, היא פורשת כנפיים ומגשימה את חלומה עם שירים מקוריים עוצמתיים.

מסע מוסיקלי שנולד בקורונה

הפרויקט "פעמיים כי טוב" החל לפני כחמש שנים, בימי הסגר של הקורונה. אז נעומי, ליאור וערן מיטלמן ישבו יחד לסשנים ספונטניים עם פסנתר. המוסיקה שנוצרה הפכה לאלבום. הוא כולל חומרים מקוריים שכתבה והלחינה נעומי. לצדם, שיתופי פעולה עם יוצרים מובילים כמו קורין אלאל, גוסטו ואדיר לוי. השילוב בין עולמותיהם הייחודיים של בני הזוג יוצר חוויה מוסיקלית שמשלבת מסורת וחדשנות, מזרח ומערב.