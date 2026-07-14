מתקפה מאיראן לעבר בסיס אמריקאי בירדן

בשעה האחרונה מדווחים מקורות שונים על אירוע ביטחוני חריג ומתוח במזרח ירדן. על פי הדיווחים, איראן פתחה במטח כבד של מעל 15 שיגורים – הכוללים טילים וכטב"מים – ששוגרו מאזור העיר תבריז שבאיראן. היעד לתקיפה, כך על פי הדיווחים בירדן ובאיראן, הוא בסיס חיל האוויר האמריקאי "מואפק סלטי" הנמצא בעיר אל-אזרק שבמזרח הממלכה.

באיראן לא מסתירים את המעורבות ופרסמו תיעודים מהשיגורים, תוך שהם מציינים כי הפעולה מכוונת ישירות לעבר הנוכחות האמריקאית באזור. בשעה זו האירוע עדיין נמשך והמתח באזור גבוה מאוד, כאשר בירדן מאשרים כי מדובר בניסיון תקיפה משמעותי נגד הבסיס.