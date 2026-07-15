מהפכה: הסמארטפון הראשון בעולם שחושב לבד - בלי אינטרנט

חברת הסטארטאפ הסינית StepFun חשפה השבוע בשנגחאי את ה-StepX Neo, סמארטפון חדשני שלדבריה הוא הראשון בעולם שתוכנן מהיסוד סביב בינה מלאכותית. בניגוד למכשירים קיימים שמוסיפים יכולות AI על גבי מערכות הפעלה מסורתיות, כאן מדובר בארכיטקטורה חדשה לחלוטין שמציבה את ה-AI בליבת המכשיר.

המכשיר פועל על מערכת הפעלה ייעודית בשם Step AOS, אשר נבנתה מחדש על בסיס שילוב של אנדרואיד, לינוקס ומערכות זמן-אמת (RTOS). בלב המערכת עומד סוכן AI בשם Amoo, המסוגל לבצע משימות מרכזיות גם ללא חיבור לאינטרנט - יכולת שמבדלת את המכשיר מרוב הפתרונות הקיימים כיום.

לפי החברה, ה-StepX Neo עבר בהצלחה את תקן ה-L3 הסיני לרמת אינטליגנציה של מכשירים חכמים - הדרגה הגבוהה ביותר שפתוחה כיום לבחינה - והוא הסמארטפון היחיד שמחזיק באישור זה. מבחינת עיצוב, המכשיר כולל מערך צילום כפול ומסך נוסף בגב, שמספק משוב ויזואלי בזמן פעילות סוכן ה-AI.

המחיר מתחיל בכ-999 יואן (כ-140 דולר), ומגיע עד 1,599 יואן לגרסה הבכירה עם 12GB זיכרון RAM ונפח אחסון של 512GB.

המהלך מציב את StepFun בחזית המרוץ העולמי בתחום הסמארטפונים מבוססי הבינה המלאכותית, ומקדים לפי שעה שחקניות אמריקאיות כמו OpenAI, שלפי הערכות לא צפויה להשיק מכשיר דומה לפני 2028. במקביל, התחרות בתחום מתחממת גם בזירה המשפטית, לאחר שאפל הגישה תביעה נגד OpenAI בגין גניבת סודות מסחריים הקשורים לפיתוח חומרה.

StepFun, שהוקמה ב-2023 על ידי יוצאי מיקרוסופט, פועלת במקביל לקראת הנפקה בבורסה בהונג קונג. לפי דיווחים, החברה שואפת לשווי של עד 12 מיליארד דולר. המודלים שלה כבר משולבים בלמעלה מ-40 מיליון סמארטפונים דרך שיתופי פעולה שונים, אך ה-StepX Neo מסמן את כניסתה הישירה לעולם החומרה - מהלך שמעניק לה שליטה מלאה בחוויית המשתמש ובאינטגרציה של שירותי ה-AI שלה.

אם המוצר אכן יעמוד בהבטחות, הוא עשוי לסמן שינוי משמעותי באופן שבו משתמשים מתקשרים עם סמארטפונים - ממכשירים המגיבים לפקודות, לפלטפורמות חכמות שפועלות באופן יזום ואוטונומי.