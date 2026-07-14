דקות לאחר אישור חוק המעצרים: ישראל ביתנו עתרה לבג"ץ

מפלגת ישראל ביתנו, בראשות ח"כ אביגדור ליברמן, הגישה היום (שלישי) עתירה לבג"ץ נגד תיקון מספר 26 לחוק שירות ביטחון, המכונה על ידה "חוק החסינות למשתמטים". בעתירה מתבקש בית המשפט לבטל את החוק ולהוציא צו ביניים שימנע את יישומו עד להכרעה בהליך.

העתירה הוגשה באמצעות יו"ר הסיעה, ח"כ עודד פורר, ועו"ד איתן הברמן. לטענת העותרים, החוק אינו עוסק רק בדחיית שירות או בהסדרת מעמדם של תלמידי ישיבות, אלא מעניק בפועל חסינות מפני מעצר והליכים פליליים למי שלא התייצבו לשירות צבאי.

בעתירה נטען כי החוק פוגע באופן חמור בעיקרון השוויון, בשלטון החוק ובעצמאות מערכת המשפט, דווקא בתקופה שבה משרתי החובה והמילואים נושאים, לדבריהם, בנטל ביטחוני כבד. עוד נטען כי החוק יוצר הבחנה בין אוכלוסיות שונות בכל הנוגע לאכיפת חובת השירות.

יו"ר ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן, תקף את אישור החוק ואמר: "חוק הקפאת מעצר העריקים הוא אחד החוקים המבישים והמופקרים ביותר שידעה מדינת ישראל מאז קום המדינה. אותו עריק, אם הוא חילוני או מהציונות הדתית, ייעצר ויישלח לכלא. אם הוא חרדי, הממשלה מעניקה לו חסינות מפני מעצר. למרות אזהרותיו החוזרות של הרמטכ"ל מפני הפגיעה בצה"ל, קואליציית ההשתמטות בחרה להפריד בין דם לדם, לפגוע במשרתים, להפקיר את ביטחון המדינה ולקרוע את החברה הישראלית מבפנים".

גם יו"ר סיעת ישראל ביתנו, ח"כ עודד פורר, התייחס לעתירה ואמר כי "עמדתו החד משמעית של הרמטכ"ל מוכיחה את מה שטענו לכל אורך הדרך. חוק המעצרים אינו משרת את ביטחון המדינה, אלא שיקולים פוליטיים צרים. אי אפשר לעשות הפליה בין דם לדם. הדם של הילדים שלנו לא פחות אדום מהדם של הילדים של דרעי וגולדקנופף".

במסגרת העתירה מבקשים העותרים כי בג"ץ יוציא צו על תנאי שיורה למדינה לנמק מדוע לא יבוטלו הוראות החוק, וכן צו ביניים שיקפיא את יישום החוק עד להכרעה בעתירה, בטענה כי המשך יישומו עלול לגרום לפגיעה נוספת בשלטון החוק ובעקרון השוויון בפני החוק.