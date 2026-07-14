מטא חושפת פטנט לשעון חכם שמנטר רגשות  - ומציתה סערה

מצטרף ליתר מכשירים מבוססי AI של מטא. בתמונה: המשקפים החכמים ( צילום: Shutterstock )

ענקית הטכנולוגיה מטא רשמה פטנט חדש למכשיר לביש מבוסס בינה מלאכותית, שמטרתו לנתח את מצבו הרגשי של המשתמש לאורך כל שעות היום - באמצעות האזנה רציפה, ניתוח קול ואיסוף נתונים סביבתיים.

לפי פרטי הפטנט, שפורסם ביולי 2026, המערכת נועדה לזהות אינדיקציות רגשיות כמו אנחות, צחוק, טון דיבור ושינויים בדפוסי השיחה. המידע נאסף לצד נתונים נוספים כמו מיקום המשתמש, פעילות יומיומית, אינטראקציות דיגיטליות ואף זמני נטילת תרופות - ומעובד לכדי פרופיל רגשי מתמשך. במטא מסבירים כי מדובר בכלי שיכול לשפר באופן משמעותי את תחום הכושר והבריאות האישית. לפי החברה, “מאמן אישי אנושי אינו מסוגל לספק את רמת הדיוק וההתאמה שמערכת מבוססת AI יכולה להציע”. המערכת גם אמורה לספק למשתמש דוחות תקופתיים הכוללים ניתוח של דפוסים רגשיים, לצד הפניות לרגעים ספציפיים מהיום שתומכים במסקנות. עם זאת, הטכנולוגיה מעוררת חששות כבדים בתחום הפרטיות. בניגוד לעוזרים קוליים הפועלים באמצעות מילת הפעלה, כאן מדובר בהאזנה רציפה - מה שמעלה שאלות לגבי הקלטת אנשים אחרים ללא ידיעתם. המבקרים מציינים כי מדובר בהרחבה של מגמה קיימת, במיוחד לאור השימוש במצלמות חכמות במשקפי Ray-Ban של מטא. בנוסף, הפטנט מתאר שימוש במאגרי מידע רחבים במיוחד לצורך אימון המודל - כולל תוכן אישי כמו הודעות, ספרים ואובייקטים סביבתיים - דבר שמעמיק עוד יותר את רמת החדירה לפרטיות המשתמש.

הפטנט שהגישה מטא ( צילום: USPTO )

המהלך גם מזכיר לרבים את פרשת “ההדבקה הרגשית” של פייסבוק מ-2012, במסגרתה החברה ביצעה ניסוי על מאות אלפי משתמשים ללא ידיעתם, כדי לבחון האם ניתן להשפיע על מצב הרוח שלהם באמצעות שינוי תכני הפיד.

מטא מצידה מדגישה כי אין ודאות שהמוצר אכן יגיע לשוק. דוברת החברה מסרה כי “פטנטים נרשמים לעיתים קרובות כדי להגן על רעיונות, ולא בהכרח מעידים על מוצר עתידי”.

למרות זאת, עצם קיומו של הפטנט מספק הצצה ברורה לכיוון שאליו שואפת מטא - עולם שבו גם רגשות הופכים לנתונים מדידים, ניתנים לניתוח ואולי גם נתונים למסחור.