אופוריה בשמאל: מספר שיא של מתפקדים בדמוקרטים

בחירות 2026. ספר הבוחרים של מפלגת 'הדמוקרטים' לפריימריז נסגר ועומד על מספר שיא שלא נראה בשמאל מאז שנות התשעים.

בסך הכל ישנם 112,376 מתפקדים שיוכלו להצביע בבחירות הפנימיות שיתקיימו בשבוע הבא. ההצבעה תיעשה בשיטה דיגיטלית במרכזי הצבעה או דרך הטלפון.

מבית ג'אן ועד שדה בוקר: הרשימה המלאה

בשבוע שעבר הסתיימה ההרשמה לפריימריז ובסך הכל מתמודדים 51 על כ-7 מקומות ריאליים. נזכיר כי במקום הראשון מוצב היו"ר - יאיר גולן, שיש לו גם שיריונים בעשירייה הראשונה, ובנוסף 3 מקומות משוריינים למתמודדים ממפלגת מרצ. והרשימה מבטיחה ייצוג שווה לנשים ולגברים.

המועמדים המובילים הם כמובן חברי הכנסת המכהנים: לזימי, קריב ורייטן; ובמרצ: מוסי רז ואבי דבוש.

אלו הם 51 המתמודדים שהגישו את מועמדותם לפריימריז (לפי סדר אלפביתי):

תומר אביטל, יואב אגמי, יריב אופנהיימר, דניאל אלגרט, חן אריאלי, אביתר באר, עאיד בדיר, מאלכ בדר, ענבר בזק, גיל ביילין, מהרטה ברוך רון, סומיה בשיר, אליס גולדמן, אבי דבוש, אוליביה דה לם, לי הופמן אגיב, ענבל וורטמן שהם, מורן זר קצנשטיין, אמיר ח'ניפס, אחסאן חלאילה, יעל כהן פארן, נעמה לזימי, אבישי ליכטנשטיין, גבי לסקי, איתי לשם, אמילי מואטי, בנימין מיניץ, מורן מישל, נדאל מסאלחה, ירון ניב, ערן ניסן, נאור נרקיס, רתם סיון, עלי סלאלחה, גאלב סלאמנה, ערן עציון, קטי פיאסצקי, יאיר פינק, גלעד קריב, הדס רגולסקי, משה רדמן, יאיר רובינשטיין, נאווה רוזוליו, מיכל רוזין, עמרי רונן, מוסי רז, אפרת רייטן, איהאב שליאן, דימה שפירא, רם שפע ונמרוד שפר.