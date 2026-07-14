טום קרוז בתפקיד חדש ( מתוך הטריילר לסרט "דיגר" )

טום קרוז, אחד מכוכבי הקולנוע המשפיעים והאהובים בעולם, חוזר למסכים בפרויקט חדש ומפתיע. הטריילר הראשון לסרט "דיגר" שוחרר השבוע, וחושף שיתוף פעולה ראשון ומסקרן בין קרוז לבין הבמאי זוכה האוסקר אלחנדרו גונסלס איניארטו, שעמד מאחורי סרטים כמו "בירדמן" ו"האיש שנולד מחדש".

הסרט, המוגדר כקומדיה, יגיע לבתי הקולנוע באוקטובר הקרוב. קרוז מגלם את דיגר, האיש החזק ביותר בעולם, שיוצא למשימה נואשת להוכיח שהוא מושיע האנושות - לפני שהאסון שהוא עצמו יצר ישמיד הכול. העלילה המסקרנת מבטיחה שילוב של אקשן, הומור ומתח. לצד קרוז, צוות השחקנים כולל שמות מרשימים: זוכה האוסקר ריז אחמד, ג'ון גודמן, המועמדת לאוסקר סנדרה הולר, מייקל סטולברג והמועמד לאוסקר ג'סי פלמונס. השילוב של שחקנים עטורי פרסים מעיד על רמת ההפקה הגבוהה של הפרויקט. קרוז, בן 62, ממשיך להוכיח את רלוונטיותו היוצאת דופן בתעשיית הקולנוע. אחרי הצלחתו המסחררת של "אהבה בשחקים: מאווריק" והמשך סדרת "משימה בלתי אפשרית", הוא מוכיח שוב ושוב שהוא מסוגל לשמור על מעמדו כאחד האנשים החשובים והמשפיעים בהוליווד.

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השילוב בין קרוז לבין איניארטו מעורר סקרנות רבה בקרב חובבי הקולנוע. איניארטו ידוע בסגנונו הייחודי ובעבודתו המוקפדת, בעוד קרוז מפורסם בנכונותו לבצע פעלולים מסוכנים בעצמו ובמסירותו המוחלטת לתפקידיו. השילוב הזה עשוי להניב תוצאה קולנועית מיוחדת במינה.

הטריילר הראשון מציג הצצה לעולמו של דיגר, ומבטיח חוויה קולנועית שונה מהסרטים שהורגלנו לראות מקרוז בשנים האחרונות. המעבר לז'אנר הקומדיה, תוך שמירה על אלמנטים של אקשן ומתח, עשוי להפתיע את המעריצים ולהציג את קרוז באור חדש.

הסרט צפוי להגיע לבתי הקולנוע באוקטובר הקרוב, ולשפוט לפי הטריילר הראשון - יש למה לצפות.