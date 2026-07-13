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חדשות פוליטי מדיני

בכיר במפלגתו של בנט: "אם נרד מתחת ל-13 מנדטים - זה מה שנעשה"

לאור הירידה החדה בסקרים, בכיר במפלגתו של בנט, התייחס לאפשרות כי המפלגה תקבל פחות מ-13 מנדטים, והסביר מה הם יעשו במקרה כזה

20:05
3 תגובות
בנט ולפיד (חיים גולדברג/פלאש90)

לאור הירידה החדה בסקרים האחרונים, נראה שבמפלגתו של ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, נערכים לקבל הפסד ביום שאחרי הבחירות.

בכיר במפלגה אמר בשיחה סגורה כי אם המפלגה תרד לכ-13-14 מנדטים, גדי איזנקוט יהיה ראש הגוש. כך דווח היום (שני) באתר וואלה.

לדבריו, כל עוד "ביחד" נמצאת מעל לרף זה, ההתמודדות על הנהגת הגוש ועל ראשות הממשלה נותרת פתוחה. עם זאת, מתחת לרף האמור איזנקוט צפוי להפוך למועמד המוביל של מחנה האופוזיציה.

המפלגה הכחישה את הדברים שיוחסו לבכיר ומסרה כי מדובר ב"פרסום שקרי המבוסס על מקורות מומצאים".

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עמרי מיואש
לפני 12 דקות

פעם הרגשנו ביטחון אמיתי והיום אנחנו רק פיונים במשחקי הכיסאות של הממשלה המפקירה הזו
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