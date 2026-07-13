בכיר במפלגתו של בנט: "אם נרד מתחת ל-13 מנדטים - זה מה שנעשה"

לאור הירידה החדה בסקרים האחרונים, נראה שבמפלגתו של ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, נערכים לקבל הפסד ביום שאחרי הבחירות.

בכיר במפלגה אמר בשיחה סגורה כי אם המפלגה תרד לכ-13-14 מנדטים, גדי איזנקוט יהיה ראש הגוש. כך דווח היום (שני) באתר וואלה.

לדבריו, כל עוד "ביחד" נמצאת מעל לרף זה, ההתמודדות על הנהגת הגוש ועל ראשות הממשלה נותרת פתוחה. עם זאת, מתחת לרף האמור איזנקוט צפוי להפוך למועמד המוביל של מחנה האופוזיציה.

המפלגה הכחישה את הדברים שיוחסו לבכיר ומסרה כי מדובר ב"פרסום שקרי המבוסס על מקורות מומצאים".