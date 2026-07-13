יועז הנדל מבהיר: "לא אשב בממשלה כזאת"

יו"ר מפלגת המילואימניקים, יועז הנדל, משרטט את הקווים האדומים שלו לקראת המערכת הפוליטית ומבהיר כיצד בכוונתו לפעול ביום שאחרי הבחירות. בריאיון סוער שקיים הבוקר (שני) עם שרון גל ברדיו "גלי ישראל", התייחס הנדל לאפשרות של ישיבה עם בנימין נתניהו ומתח ביקורת חריפה על יו"ר מפלגת הדמוקרטים, יאיר גולן.
"בעיניי להקים ממשלה של 61 עם נתניהו והמפלגות החרדיות זה אסון שמשאיר את המדינה שלנו תקועה", הצהיר הנדל בפתח הדברים. כשנשאל על ידי המגיש שרון גל האם מדובר בחרם מוחלט על ראש הממשלה, השיב: "לא אמרתי לך שאני מחרים את נתניהו, תקשיב טוב. לטעמי נתניהו צריך ללכת הביתה. הוא האחראי ל-7 באוקטובר, ואני רוצה לשכנע כל מאזין להצביע לי ולא לו". עם זאת, הנדל סירב לפסול שותפות עתידית תחת קונסטרוקציה רחבה יותר והוסיף: "אבל אם תהיה מחר ממשלה ציונית רחבה של 70 או 80 מנדטים – אני אהיה בתוך הממשלה הזאת".
בהמשך הריאיון העלה שרון גל את סוגיית השותפות האפשרית עם יאיר גולן, והזכיר את התבטאויותיו מעוררות המחלוקת בעבר בנוגע לתינוקות בעזה לצד שאיפתו לסגור את המכינה הקדם-צבאית בעלי.
"אני ממש לא אוהב ולא מתחבר לאף אחת מההתבטאויות שלו", הבהיר הנדל, וסימן את קו השבר המרכזי ביניהם: "הפער האמיתי ביני לבין גולן הוא בנושא ההתיישבות. יש לי עקרונות מאוד מובהקים והעקרונות הם אלה שיקבעו".
כאשר לחץ המגיש והזכיר כי הצהרותיו של גולן לגבי פינוי יישובים ביו"ש הן ברורות וגלויות, חתם יו"ר מפלגת המילואימניקים באמירה חד-משמעית: "אני יכול להגיד לך בצורה מובהקת: אני לא אשב בממשלה שתפנה יישובים ותקים מדינה פלסטינית".
'להקים ממשלה של 61'. הגיע הזמן למנהיגות אחראית שתאחד את העם ולא תפלה בין המשרתים למשתמטים