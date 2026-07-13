יועז הנדל מבהיר: "לא אשב בממשלה כזאת"

יועז הנדל ( אבשלום ששוני / פלאש90 )

יו"ר מפלגת המילואימניקים, יועז הנדל, משרטט את הקווים האדומים שלו לקראת המערכת הפוליטית ומבהיר כיצד בכוונתו לפעול ביום שאחרי הבחירות. בריאיון סוער שקיים הבוקר (שני) עם שרון גל ברדיו "גלי ישראל", התייחס הנדל לאפשרות של ישיבה עם בנימין נתניהו ומתח ביקורת חריפה על יו"ר מפלגת הדמוקרטים, יאיר גולן.

"בעיניי להקים ממשלה של 61 עם נתניהו והמפלגות החרדיות זה אסון שמשאיר את המדינה שלנו תקועה", הצהיר הנדל בפתח הדברים. כשנשאל על ידי המגיש שרון גל האם מדובר בחרם מוחלט על ראש הממשלה, השיב: "לא אמרתי לך שאני מחרים את נתניהו, תקשיב טוב. לטעמי נתניהו צריך ללכת הביתה. הוא האחראי ל-7 באוקטובר, ואני רוצה לשכנע כל מאזין להצביע לי ולא לו". עם זאת, הנדל סירב לפסול שותפות עתידית תחת קונסטרוקציה רחבה יותר והוסיף: "אבל אם תהיה מחר ממשלה ציונית רחבה של 70 או 80 מנדטים – אני אהיה בתוך הממשלה הזאת".

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