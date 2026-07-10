הרב איל קרים בתגובה ראשונה לסערה ברבנות הצבאית

מערכת היחסים והתיאום ההלכתי בין הרבנות הראשית לישראל לבין הרבנות הצבאית עומדים במרכזה של סערה הלכתית ערה ביממה האחרונה. הרב הראשי לצה"ל, תא"ל הרב איל קרים, שיגר איגרת הרגעה מיוחדת לסגלי הרבנות הצבאית, וזאת בתגובה למכתבו הפומבי והתקיף של הרב הראשי לישראל ונשיא מועצת הרבנות הראשית, הרב קלמן מאיר בר.

כזכור, אמש פורסם מכתב הלכתי נוקב ששיגר הרב בר לראש ישיבת "שבות ישראל", הרב יהושע בן מאיר, ובו קבע בצורה נחרצת כי "צרכי רענון אינם פיקוח נפש" וכי אין מקום למתן היתר כללי וגורף לחילול שבת עבור פעילויות שנועדו להעלאת המורל של הלוחמים בזמן מלחמה. הרב הראשי אף הדגיש במכתבו כי קביעת מדיניות הלכתית בעלת השלכות ציבוריות כה נרחבות צריכה להיעשות אך ורק לאחר היוועצות בגדולי התורה ופוסקי ההלכה המובהקים.

בעקבות הפרסום, שהעלה תהיות רבות בקרב רבנים צבאיים ולוחמים בשטח, פנה הרבצ"ר הרב איל קרים אל אנשיו במטרה לעשות סדר בדברים. "לאורך הערב הופנו אלי שאלות רבות בנוגע למכתבו של כבוד הרב הראשי לישראל הרב קלמן בר שליט"א, בעניין חילול שבת משיקולים מוראליים במלחמה", פתח הרב קרים את פנייתו, והוסיף: "לדעתנו יש הרבה מה לדון ולהעמיק בנושא החשוב שנידון במכתב".

הרב קרים ביקש להדוף את הטענות כאילו הצבא פועל במנותק מגדולי הדור, והבהיר כי התיאום ההלכתי עם הפוסקים הבכירים נשמר תמיד: "בעניין העקרוני שעליו מצביע הרב הראשי, של היוועצות בדעותיהם של גדולי תורה ופוסקים מובהקים מכל קצות הקשת התורנית – את זאת כידוע לכם עשינו תמיד, ובעז"ה כך נמשיך ונעשה. כך ראוי וכך נכון!".